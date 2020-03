Opetusministeri Li Andersson (vas) korostaa, että myös opetukseen tehdyn uuden linjauksen jälkeen etäopetus on edelleen paras vaihtoehto.

1.-3.-luokkalaisia koskeva koululinjaus muuttui aikaisemmin perjantaina Suomessa siten, että kaikilla 1-3 vuosiluokan oppilailla on 23.3. alkaen tarvittaessa oikeus lähiopetukseen, mutta heitä suositellaan vahvasti osallistumaan etäopetukseen.

Aikaisemman linjauksen mukaan opetus järjestettiin etänä lukuun ottamatta kriittisten alojen työntekijöiden lapsia. Nyt linjausta siis muutettiin pienimpien koululaisten osalta.

”Miksi linjausta jouduttiin tarkentamaan? Lähiopetusoikeutta ei ollut mahdollista rajata kriittisten alojen luettelon perusteella koska se ei ole juridisesti riittävän tarkkarajainen perustellakseen lasten erilaisen kohtelun. Tämän huomioi myös sivistysvaliokunta lausunnossaan”, Andersson perustelee Twitterissä.

Hän korostaa tavoitteena olevan, että vaikutus jää mahdollisimman pieneksi.

”Kannustamme vahvasti kaikkia niitä vanhempia, joille se on mahdollista, pitämään lapsensa etäopetuksessa. Miksei 1-3 luokkien opetusta voi lopettaa kokonaan? Pienimpiä lapsia ei yksinkertaisesti voi jättää yksin kotiin. Jos sulkisimme 1-3 luokkien osalta koulut kokonaan, emme voisi turvata yhteiskunnan kriittisten toimintojen, kuten sairaaloiden, ruokakauppojen ja sähkölaitosten jatkuvuutta”, Andersson toteaa.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kysyi perjantaina kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, miten lapsiperheitä aiotaan auttaa koronaviruksen aiheuttamassa hankalassa tilanteessa. Hän korostaa, että tällä hetkellä suuri osa lapsista ja nuorista on viisi päivää viikossa koulun ja vapaa-ajan rientojen sijaan kotonaan. Vanhemmat taas ovat sidottuja työhön kodin ulkopuolelle tai etätöissä kotonaan.

"Lähiaikoina valitettavasti yhä useampi vanhempi on myös lomautettuna. Tämänkin takia poikkeusolot vaikuttavat lapsiperheiden jaksamiseen hyvin nopeasti ja yllättäen.”

Aittakummun mukaan samalla on muistettava, että monissa lapsiperheissä on ollut jaksamisen kanssa ongelmia jo ennen kuin Suomi siirtyi torjuntatoimien vuoksi poikkeustilaan. Useissa perheissä on ongelmia myös päihteiden kanssa.

Hän toteaa, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, ja perheiden tilanne heijastuu laajasti koko yhteiskuntaan.

"Jos lapsiperheet eivät saa tarvittavaa tukea, vaikutukset voivat olla vuosikymmenien mittaiset.”