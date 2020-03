Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan eduskuntapuolueiden ja -ryhmien johdon kriisikokouksessa ei tehty päätöksiä valmiuslain suhteen.

Marin kertoi kysyneensä eduskuntaryhmiltä kaksi kysymystä. Ensimmäiseksi kysyttiin, pitäisikö Suomessa ryhtyä kovempiin toimiin koronaviruksen suhteen.

”Tässä vastaukset jakautuivat. Toiset olivat valmiita kovempiin toimiin, osa oli kannalla, että vielä on liian aikaista sanoa. Teimme linjauksen, että kovemmat toimet ovat myöhemmin mahdollisia, mutta nyt on liian aikaista.”

Toiseksi Marin kysyi ryhmiltä, olisiko näillä valmiutta ottaa valmiuslaki käyttöön tarvittaessa, jos koronavirusepidemia etenee. Valmiuslain nojalla voitaisiin sulkea esimerkiksi kaikki päiväkodit tai koulut tai rajoittaa ihmisten liikkumista.

”Kaikki ryhmä totesivat, että he antaisivat tukensa sille, että valmiuslaki voitaisiin ottaa käyttöön. Korostettiin sitä, että kriteerien pitäisi täyttyä ja asia täytyisi huolella katsoa.”

Pääministeri korosti, ettei päätöksiä asiassa tehty. Hän muistutti, että valmiuslaki tulee kyseeseen, kun halutaan ohittaa yksittäisten toimihenkilöiden päätösvalta ja keskittää se hallituksen käsiin.

”Tänään ei tehty päätöksiä, se on eri prosessi, jossa tasavallan presidentti yhdessä hallituksen kanssa arvioi, onko tälle tarvetta. Sen jälkeen hallitus antaisi asetuksen, josta eduskunta päättäisi.”

Aikaisemmin torstaina hallitus suositti, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka ja muitakin massakokoontumisia harkitaan tarkoin. Tapahtumien kieltämisen suhteen toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto (AVI), joten hallituksen suositus muuttunee viranomaisten määräykseksi ainakin yli 500 hengen tapahtumien osalta.

Marinin mukaan Suomi on varautunut koronaviruksen leviämiseen hyvin.

”Yhteiskunnassa on pandemiasuunnitelma. Varautumisemme on hyvää ja toimenpiteitä on tehty.”

Marin ei usko, että Suomi voisi enää pysäyttää koronaviruksen etenemisen edes rajuilla toimilla.

Oppositiossa olaan eri mieltä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että valmiuslaista pitäisi päättää heti.

”Silloin hallituksella olisi tämä työväline käytettävissään. Jos kriteerit täyttyvät, niin eteenpäin. On selvää, että epidemiaa voidaan hidastaa, eli rajoittaa. Jos siihen pystytään, niin sekin riittää. Jos se taas ei sitä hidasta, on ainakin yritetty”, hän sanoi kokouksen jälkeen.

Orpo linjaa, että "järeämpiin" toimiin täytyy ryhtyä viimeistään siinä vaiheessa, kun tartuntaketjuja ei enää voida määrittää. Kokoomusjohtaja toivoo, että valmiuslaki on valmiina, jos tällaiseen tilanteeseen päädytään.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) muistuttaa, että jo tartuntatautilaki antaa hallitukselle työkaluja.

”Valmiuslaki on tehty poikkeustilanteita varten ja pitää miettiä, täyttyykö kriteerit. Maailmanlaajuinen pandemia täyttää määritelmän, mutta täytyy miettiä, onko valmiuslaki oikea työkalu tässä kohdassa.”