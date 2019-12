Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä linjaa, ettei puolueen ole syytä hävetä tekemiään ratkaisuja. Hän viittaa tällä myös siihen, että keskusta on mukana sdp-vetoisessa hallituksessa.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoi viikonloppuna Ilta-Sanomien haastattelussa, että puolueen kannattajat eivät ymmärrä, miksi keskusta on mukana nykyisessä hallitusyhteistyössä. Honkosen mukaan tämä on yksi syy kannatuksen laskulle.

”Sitä viestiä ei ole saatu hallituksen vaikeasta ja vähän sekavastakin alkutaipaleesta johtuen läpi, Posti-sotku ja siihen liittyvät vaiheet lisäsivät hämmennystä entisestään”, Honkonen analysoi.

Kärnä myöntää, ettei hän itse kannattanut hallitukseen lähtöä.

”Mutta nyt kun siellä ollaan, niin siellä ollaan ja pyritään toteuttamaan kaikkien aikojen keskustalaisin hallitusohjelma. Viime kaudella saimme kritiikkiä siitä, että puolue teki liian oikeistolaista politiikkaa. Nyt kun teemme keskustalaista politiikkaa, kritisoidaan sitä liian vasemmistolaiseksi. Tosiasiassa keskusta on nyt juurillaan ja edistää sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa kapitalismin ja sosialismin välissä”, hän kirjoittaa Puheenvuorossa julkaisemassaan avoimessa kirjeessä keskustalaisille.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) erityisavustaja Eeva Kärkkäinen korostaa, että keskusta sai hallitusohjelmaan pitkälti läpi sen vaaliohjelman, jota puolue ajoi eduskuntavaaleissa.

”Keskustalla on yhteistä tämän hallituksen puolueiden kanssa halu kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa & koko Suomea ja pitää huolta luonnosta. Kriitikoilla unohtuu, että hallitusohjelmassa on suomalaisten tasa-arvoa lisäävien panostusten lisäksi erittäin vankat talous- ja työllisyyslinjaukset”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Keskustan tilanne on noussut puheenaiheeksi sen jälkeen, kun puolue sai lauantaina kaikkien aikojen huonoimman tuloksensa HS-gallupissa. Keskustan kannatus oli 11,1 prosenttia. Laajaa huomiota on herättänyt myös puheenjohtaja Katri Kulmunin Helsingin Sanomille antama lausunto, jossa hän sanoo: ”voi olla, ettei keskusta nouse tästä”.

”Olen ollut havaitsevinani, että monella ovat alkaneet lapaset putoamaan. Tunnustan myös, että tällaisia olotiloja on ollut itselläkin viimeisen parin kuukauden aikana, eivätkä surkeat gallupit ole olleet omiaan tilannetta parantamaan. On kuitenkin niin, että lapasten pudottaminen olisi tässä tilanteessa viimeinen virhe”, Mikko Kärnä kirjoittaa.

Hän linjaa, että keskustalaisten täytyy lopettaa itsesäälissä rypeminen.

”Samoin täytyy lopettaa ”itsekritiikin” korostaminen. Kukaan ei nimittäin ole koskaan voittanut vaaleja itseään hengiltä ruoskimalla. Puolueen sisällä on myös väitetty, että erityisesti viime hallituskaudella kriittiset äänet olisi vaiennettu. Se ei pidä paikkaansa. Tässä puolueessa on voitu aina esittää kritiikkiä. Eri asia sitten, jos joku on kokenut, että häntä ei nimenomaisesti ole kuunneltu. Olen itsekin todella monta kriittistä sanaa viime kaudella ja nytkin sanonut, mutta aina ei ole mennyt tahtoni mukaan. Ja tiedättekö mitä? Voi kyynel. Näin se tahtoo elämässä ja politiikassa olla.”

Kärnä suosittelee lisäksi, että keskustassa on usein käytetystä sloganista ”koko maa on pidettävä asuttuna” on päästettävä irti.

”Pikemminkin pitäisi puhua koko maan voimavarojen hyödyntämisestä. Aluepolitiikka itsessään on ollut syvin liima, joka on pitänyt meitä keskustalaisia yhdessä. Mielestäni aluepolitiikka on äärimmäisen tärkeää, mutta sen sanoitus on nyt väärä. Entä jos emme puhuisi aluepolitiikasta enää sanaakaan, vaan vaikkapa alueellisen tasapainon politiikasta?”

Kärnän mielestä keskustan tulee julistautua kansallisen federalistiseksi puolueeksi, joka haluaa että eduskunta säätää lait, mutta lakien soveltamisvaltaa asetusten muodossa siirretään alueille ja ihmisille keskitetyistä kabineteista.

”Sitten tulee se identiteettipolitiikka, joka on meille usein vaikea laji. Haluamme aina olla vähän niin kuin ”kaikkien puolella”, vaan sepä ei perhana enää nykymaailmassa onnistukaan. Meidän on pakko ryhtyä nyt määrittelemään, millaisia elämäntapoja ja arvoja me maalla sekä kaupungeissa puolustamme. Näen, että tämä elämäntapakeskustelu erityisesti on avain pärjäämiseemme, sillä harmaalle yleispuolueelle ei vain ole tilaa”, hän huomauttaa.

Kärnä korostaa, että vuoden 2021 kuntavaalit ovat puolueen seuraava koetinkivi.

”Nyt ollaan tilanteessa jossa esitetyn ohjelman tulee olla todella raikas ja rohkea. Keskusta ei ole häviämässä mihinkään poliittiselta kartalta, vaikka moni niin toivoo ja poliittiset vastustajamme yrittävät tätä sanomaa vahvistaa.”

Keskustan ei ole syytä hävetä tehtyjä ratkaisuja. Opposition ryöpytys on ollut armotonta, mutta se ei perustu todellisuuteen. Erityisesti perussuomalaisilla ei ole ollut esittää mitään uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen politiikalle. Sen toiminta on perustunut vääriin lukuihin ja virheellisiin väitteisiin, jotka eivät kestä lähempää tarkastelua. Kaiken syyksi on laitettu humanitäärinen maahanmuutto, vaikka tosiasiassa se on tällä hetkellä historiallisen matalalla tasolla. Puolue on myös esittänyt useita poliittisia hankkeita, jotka ovat yksinkertaisesti mahdottomia toteuttaa. Voi toki olla, että tällä menolla perussuomalaiset voittavat seuraavat eduskuntavaalit. Sitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä hallitusvastuussa puolueen kannatus tulee väistämättä romahtamaan. Se ei yksinkertaisesti kykene lupauksiaan lunastamaan.

