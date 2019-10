Saksan ulkoministeri Heiko Maas kuvasi sunnuntaina Turkin hyökkäystä Pohjois-Syyriaan ”miehitykseksi” ja väläytti Euroopan unionin voivan vielä asettaa Turkille talouspakotteita.

Maasin mukaan Saksa katsoo Turkin operaation olevan kansainvälisten lakien vastainen. Turkki on perustellut toimiaan turvallisuusuhalla, jonka se kokee Pohjois-Syyrian kurdijoukkojen aiheuttavan itselleen. Turkki yhdistää Syyrian kurdijoukot suoraan kurdien separatistiseen PKK-puolueeseen, joka on toiminut Turkkia vastaan sotilaallisesti ja jonka Turkki luokittelee terroristijärjestöksi.

Maas ei hyväksy Turkin perusteluja.

”Ottaen huomioon kaiken mitä tiedämme ja miten Turkki itse on perustellut hyökkäyksen laillisuutta, emme pysty jakamaan näkemystä”, Maas sanoi Deutsche Wellen mukaan viikonloppuna.

”Emme usko, että hyökkäys kurdijoukkoja vastaan on hyväksyttävä kansainvälisten lakien valossa.”

Maasin sanavalinnat herättävät huomiota, koska Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan varoitti aiemmin Eurooppaa kutsumasta Syyria-operaatiota miehitykseksi (engl. invasion). Juuri tätä sanaa Maas kuitenkin Deutsche Wellen mukaan käytti sunnuntain haastattelussa.

Erdoğan käytti uhkauksensa painona Turkin ja EU:n pakolaissopimusta ja uhkasi päästää Turkissa olevat miljoonat syyrialaispakolaiset Eurooppaan, jos EU-maat arvostelevat Turkin toimia liian painokkaasti.

Erdoğan arvosteli viime viikolla Maasin ymmärrystä politiikasta. Maas kuitenkin kuittasi tämän olankohautuksella sunnuntaina: hänen mukaansa on parempi, että Erdoğan tulittaa verbaalisesti kuin ohjuksilla.

Deutsche Wellen mukaan Maas sai linjauksilleen tukea muilta saksalaisministereiltä, kuten puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauerilta. Hänen mukaansa Turkki rikkoo toimillaan toisen maailmansodan jälkeistä maailmanjärjestystä, jossa konfliktit on pyritty ratkaisemaan diplomatialla voimankäytön sijaan.

160 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäyksen tieltä, ja kymmeniä ihmisiä on kuollut Turkin ilmaiskuissa. Turkin liittolaisina käyttämiä syyrialaisia oppositiojoukkoja on myös syytetty sotarikoksista.

Heiko Maasin mukaan Saksa tarkkailee Turkin toimia. Parhaillaan Pohjois-Syyrian kurdialueilla vallitsee Yhdysvaltain Turkin kanssa neuvottelema tulitauko, jonka turvin siviilejä ja kurdijoukkoja on evakuoitu alueelta.

”Teemme kaikkemme, että tämä tulitauko kestäisi pitempään kuin viisi päivää ja että miehitys lopetetaan”, Maas sanoo.

”Pidämme kaikki keinot avoimina – niihin voi sisältyä taloudellisia sanktioita.”

Deutsche Wellen mukaan 65 prosenttia saksalaisista kannattaa Turkin rankaisemista talouspakotteilla. Saksa on jo kieltänyt aseviennit Turkkiin, kuten myös muun muassa Suomi.

Maasin mukaan Saksa vastustaa myös Turkin aikomuksia sijoittaa Turkissa olevia syyrialaispakolaisia Pohjois-Syyrian ”turvavyöhykkeelle”. Hänen mukaansa pakolaisten siirtämisestä ”vastoin tahtoaan” tullaan keskustelemaan Turkin kanssa samalla kun EU ja Turkki käyvät läpi pakolaissopimustaan. EU maksaa Turkille miljardeja syyrialaispakolaisten ylläpidosta ja pitämisestä Turkissa, EU:n rajojen ulkopuolella.

”Emme maksa asioista, jotka meidän näkökulmastamme ovat laittomia.”