Poliisin resurssit. Jos poliisin rahoitusta ei saada kuntoon, turvallisuudesta uhkaa tulla entistä useammin ylellisyyshyödyke, jota ostavat yksityiseltä turvallisuusalalta ne, joilla on siihen varaa, varoittaa poliisijärjestön puheenjohtaja Jonne Rinne.

Poliisissa joudutaan tekemään kovia sopeutustoimia, jos hallituksen syyskuun budjettiriihestä ei saada päätöstä riittävästä lisärahoituksesta, arvioi Suomen poliisijärjestön liiton (SPJL) puheenjohtaja Jonne Rinne Puheenvuoro-blogissaan.

Poliisihallitus kertoi eilen maanantaina, että poliisin ensi vuoden budjetti uhkaa jäädä 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jos syyskuun budjettiriihessä ei pystytä korjaamaan tilannetta. Säästö tarkoittaisi ainakin 450 henkilötyövuoden vähentämistä. Jos lisärahoitusta ei tule, edessä ovat tiedotteen mukaan sopeuttamistoimet, jotka koskevat kaikkea poliisin toimintaa ja kaikkia poliisiyksiköitä.

Noin 40 miljoonan euron säästöt vaikuttaisivat poliisin mukaan koko maassa esimerkiksi poliisin näkyvyyteen ja toimintavalmiusaikaan erityisesti harvaan asutuilla alueilla, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaan, liikenteenvalvontaan ja rikostutkintaan. Poliisihallituksen hallintojohtaja Anne Aaltonen oli erityisen huolissaan huolissaan poliisien jaksamisesta, kun henkilöstö on jo ennestään kuormittunutta suuren tehtävämäärän ja työn vaatimusten muutosten vuoksi.

Myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen jyrähti.

”Peräänkuulutan keskustelua, kuinka arvokkaaksi – tai halvaksi – turvallisuus hinnoitellaan. Pelkät puheet tai lupaukset eivät kuitenkaan riitä, vaan vaaditaan myös konkreettisia tekoja. Meillä ei olisi vara heikentää turvallisuutta, mutta näillä päätöksillä siihen suuntaan ollaan menossa vahvasti. Kuinka turvallisena haluamme pitää Suomen?” Kolehmainen kysyi tiedotteessa.

”Pää ei pysy pinnalla”

SPJL:n Rinne huomauttaa, että poliisin rahoitusvajetta on vuosikaudet paikattu erillisillä lisärahoituksilla ja siksi Suomessa on voinut syntyä virheellinen käsitys siitä, että SPJL olisi aina vain vaatimassa lisää rahaa. Rinteen mukaan poliisin toiminta on kuitenkin juuri ja juuri saatu turvattua.

”Syksyn budjettiriihi on suomalaisen poliisitoiminnan vedenjakaja. Pitkään jatkunut krooninen rahoitusvaje on johtanut siihen, että jos syyskuussa ei saada päätöstä riittävästä lisärahoituksesta tulevalle vuodelle, joudutaan poliisissa tekemään kovia sopeuttamistoimia. Äärimmäisinä vaihtoehtoina ovat lomauttamiset tai irtisanomiset”, Rinne toteaa blogissaan.

”Tällä hetkellä rahoitusvaje näyttää siltä, ettei nykyrahoituksella pää yksinkertaisesti pysy pinnalla tulevana vuonna, tehtiinpä mitä tahansa.”

Säästöjä voidaan Rinteen mukaan saada lähinnä henkilöstökuluista, mikä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että ilman taustavirkaa olevia määräaikaisia virkasuhteita ei jatketa ja eläköitymisten tai muutoin organisaatiosta poistumisten takia avautuvia virkoja ei täytetä.

”Tällainen sopeuttamistoimi ei ole mikään ’pehmeä’ keino, vaan merkitsee poliisin henkilöstön vähenemistä, jäljelle jäävien työtaakan lisääntymistä ja työhyvinvoinnin heikkenemistä entisestään. Lisäksi henkilöstön väheneminen kohdistuisi suunnittelemattomasti eri poliisilaitoksiin ja toimipisteisiin. Tilanne on tyly varsinkin poliisikoulutuksen suorittaneille ja hallintoon työllistyneille, joiden ensimmäiset virkasuhteet ovat pääsääntöisesti määräaikaisia.”

Vuodesta toiseen ”löysässä hirressä”

Kansalaisille tilanne näkyy Rinteen mukaan entistä heikompana palvelutasona. Myös passi-, ajokortti- ja lupapalveluiden jonot pitenevät, hän ennustaa. Rinne huomauttaa, että resurssipulasta huolimatta poliisille määrätään helposti lisätehtäviä ja mainitsee esimerkkinä korona-ajan Uudenmaan sulun, jonka valvominen lankesi poliisille.

Rinteen mukaan Suomen sisäinen turvallisuus heikkenee, jos rahoitusta ei nyt saada kuntoon.

”Vastuun sisäisestä turvallisuudesta kantaa aina kuitenkin poliisi; tämä on määritelty jo lainsäädännössä. Silti poliisia pidetään sen rahoituksen osalta vuodesta toiseen löysässä hirressä. Kysynkin, onko tässä mitään järkeä?”

Rinne muistuttaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu 7 500 poliisin tavoitetaso hallituskauden loppuun mennessä, kun ensi vuoden rahoituskehys mahdollistaa enintään noin 7050 poliisin rivissä pitämisen.

Poliisin rahoitus on tätä nykyä vuosittaista. Rahoituskehys tulisi suunnitella ja budjetoida pidemmälle aikavälille, esimerkiksi koko eduskuntakauden ajaksi, Rinne vaatii.