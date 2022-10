Ari Torniainen (kesk) on eduskunnassa vahvasti tekemisissä Suomen huoltovarmuuden kanssa.

Suomen kaakkoisessa osassa menee kauppojen ovia kiinni, koska venäläisiä turisteja ei päästetä enää maahan Venäjän Ukrainassa jatkaman brutaalin hyökkäyssodan vuoksi.

Pussinperäksi ei Etelä-Karjalassa aiota kuitenkaan jäädä, vaikka sen vaaran myöntää myös Ari Torniainen, keskustan kansanedustaja Lappeenrannasta.

”Vaara on, mutta kulmakunnalla pitää asennoitua niin, että siitä ei muodostu sellaista. Yksi askel on ensi vuoden budjettiin saatu Itä-Suomi-paketti, joka on alku, mutta sen toimintaa pitää jatkaa”, hän sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa.

Torniainen on eduskunnassa vahvasti tekemisissä Suomen huoltovarmuuden kanssa. Asia nousi taas esille Nord Stream -räjäytysten yhteydessä. Hän kertoo, mihin liikenneyhteyksiin Suomessa pitää kiinnittää uudessa tilanteessa erityistä huomiota.

