Teknologiatoimijat ja korkeakoulut yrittävät taklata it-alan työvoimapulaa uusien mikrotutkintojen avulla. Näillä mahdollistettaisiin koulutus ja sertifiointi, jolla osallistujat voivat nopeasti päästä kiinni teknologia-alan töihin tai hyödyntää teknologiaa paremmin omassa työssään.

Tarkoituksena on viiden vuoden kuluessa kouluttaa Suomeen 50 000 uutta ja 50 000 lisä- ja muuntokoulutettua teknologiaosaajaa. Mukana Taitoja työelämään -hankkeessa ovat esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulu, joukko suomalaisia teknologiayrityksiä, koulutusyrityksiä kuten Saranen ja järjestöpuolelta esimerkiksi Business Finland.

”Osaajapulasta on puhuttu jo vuosia. Ongelman ratkomiseksi tarvittiin myös konkreettisia tekoja. Otimme tässä primus motorin roolin, ja tätä yhteistä ekosysteemiä on rakennettu yli vuoden ajan”, Microsoftin Suomen-toimitusjohtaja Mervi Airaksinen kertoo.

Käytännön yritysyhteistyötä

Mikrotutkintojen oppisisällöt on rakennettu Microsoftin opintomoduuleja ja oppimateriaaleja hyödyntäen. Mikrotutkinnon laajuus on 12 opintopistettä, jotka voi sisällyttää EU:n laajuisesti korkeakoulututkintoihin. Opinnot ovat avoimia kaikille ja maksuttomia. Koulutuksia toteutetaan niistä teemoista, joissa pula osaajista on kaikkein kovin. Ensimmäisenä käynnistyy kyberturvan mikrotutkinto.

Jokaisessa opintomoduulissa on mukana yrityskummi, joka jakaa osallistujille osaamistaan käsiteltävästä aihealueesta, suunnittelee työelämään perustuvia harjoitustehtäviä ja jakaa uratarinoita. Mukana ovat Microsoftin lisäksi esimerkiksi Tietoevry, Elisa, Atea, Crayon, Arrow Electronics ja Cult Security.

Tarkoitus ei Airaksisen mukaan ole vain tuottaa teknologiayrityksille uusia työntekijöitä tai houkutella muilta aloilta väkeä it-alalle, vaan opettaa monien alojen osaajia ymmärtämään ja hyödyntämään teknologiaa paremmin työssään. Myös it-alan nykyiset osaajat voivat päivittää osaamistaan hankkeen avulla.

Mikrotutkintoja on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Koulutuksen järjestäjien mukaan tämä voi auttaa Suomeen muuttoa harkitsevia kansainvälisiä osaajia hankkimaan ja osoittamaan pätevyyttä ja näin helpottaa työnhakua.

Nopea kasvutahti tavoitteena

Airaksinen uskoo, että vaikka Suomessa onkin totuttu rekrytoimaan väkeä pääasiassa perinteisten kokonaisten tutkintojen perusteella, mikrotutkinnoille tulee olemaan paikkansa ja osaajapulan ratkomiseen tulee pyrkiä useilla eri tavoilla.

Tavoite kouluttaa viiden vuoden sisällä 100 000 osaajaa on kova, Airaksinen myöntää, mutta pitää tavoitetta täysin mahdollisena. Viime vuonna Microsoftin ja sen kumppanien osaamisohjelmia hyödynsi Suomessa 11 000 henkilöä. Nyt tätä määrää aiotaan uuden hankkeen avulla nostaa tuhansilla.

”Tänä vuonna tavoitteena on 15 000 koulutettua, ja hyvin nopeasti pitää nostaa määrä 20 000:een vuodessa. Tärkeää on, että koulutuksesta tehdään helposti lähestyttävä laajoille yleisöille, sillä digitalisaatio on kaikkien asia”, Airaksinen toteaa.