Venäjän Mustanmeren laivaston alusten vetäytyminen Krimin Sevastopolista venäläiseen rannikkokaupunki Novorossijskiin on vakava takaisku Vladimir Putinin hyökkäyssodalle ja viimeisin merkki siitä, että Ukraina on ”voittamassa taistelun Mustastamerestä”, kirjoittaa ajatushautomo Atlantic Councilin Ukraine Alert -palvelun päällikkö Peter Dickinson.

Venäjän laivaston ilmeisestä vetäytymisestä Ukrainan kiihtyneiden iskujen alta on raportoitu laajalti mediassa. Ajatushautomo ISW kertoi satelliittikuvien todistavan, että ainakin 10 venäläisalusta siirrettiin Sevastopolin satamasta Novorossijskiin lokakuun ensimmäisen ja kolmannen päivän välisenä aikana. Tämä tarkoittaa pääosaa Venäjän Mustanmeren laivaston Krimillä olleista aluksista, Dickinson toteaa arviossaan.

Ukraina iski Mustanmeren laivaston kimppuun ensimmäisen kerran jo hyökkäyssodan alussa, huhtikuussa 2022, kun Moskva-alus onnistuttiin upottamaan. Toden teolla se on kuitenkin kiihdyttänyt vastahyökkäystään laivastoa ja Krimiä kohtaan tämän vuoden elokuusta lähtien. Ukrainan asevoimat on onnistunut vaurioittamaan vakavasti sekä useita venäläisaluksia sukellusveneestä lähtien että äskettäin muun muassa laivaston komentokeskusta Sevastopolissa.

Onnistumiset Mustallamerellä ovat tulleet samaan aikaan, kun Ukrainan vastahyökkäys mantereella on edennyt hitaasti. Vaikka otsikoissa ovat olleet enemmän Ukrainan vaikeudet mantereella, Mustanmeren tilannetta pidetään mahdollisena käännekohtana koko sodan kannalta.

”Ukrainan menestys meritaistelussa on sitäkin huomionarvoisempaa, koska maalla ei ole toimintakykyistä laivastoa”, Dickinson huomauttaa.

Laivaston sijasta Ukraina on käyttänyt iskuissaan erilaisia muokattuja miehittämättömiä lennokkeja, risteilyohjuksia sekä ”uskaliaita kommandoiskuja”.

Sevastopolissa on ollut paitsi laivaston tukikohta myös logistiikkakeskus, josta toimitetaan tarvikkeita Venäjän joukoille manner-Ukrainan taisteluihin. Muun muassa tätä huoltokanavaa Ukraina pyrkii rapauttamaan iskemällä Krimille. Se toivoo myös satamilleen ja kauppa-aluksilleen toimintamahdollisuuksia – ja pyrkii lopullisena tavoitteena tekemään Krimin miehittämisestä mahdotonta.

Ison-Britannian apulaispuolustusministeri James Heappey vertasi tiistaina Mustanmeren tapahtumia Venäjän joukkojen vetäytymiseen Harkovan alueen kaupungeista vuosi sitten, lokakuussa 2022.

”Väitän, että tässä on kyse käytännöllisesti katsoen Venäjän Mustanmeren laivaston kukistamisesta, koska sen alukset on pakotettu siirtymään satamiin, joista ne eivät voi vaikuttaa Ukrainaan. Se on valtava saavutus”, Heappey sanoi Puolassa 3. lokakuuta.

Laivaston tappion merkitys luonnollisesti ymmärretään Venäjällä, Dickinson kirjoittaa, ja erityisen katkera henkilökohtainen nöyryytys se on hänen mukaansa presidentti Putinille. Ukrainan valloitusyritys alkoi Krimin miehityksellä vuonna 2014, ja tuohon hetkeen ajoittuu Putinin suosion huippukohta.

