Brasiliassa koronavirustartuntojen määrä on kasvanut eksponentiaalisesti, ja maan tartuntamäärä on nyt jo toiseksi korkein koko maailmassa. Erityisen huolestuttava on tilanne maan alkuperäiskansojen keskuudessa, CNN kertoo.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti surmaa huolestuttavaan tahtiin alkuperäiskansojen jäseniä, jotka elävät kaukana sairaaloista ja palveluverkostosta. Alkuperäiskansojen asiaa ajavan APIB-järjestön mukaan alkuperäisväestössä on todettu ainakin 980 koronatartuntaa, ja ainakin 125 taudin aiheuttamaa kuolemaa. Koronapotilaiden kuolleisuusaste olisi siis jopa 12,6 prosenttia, CNN kertoo, mikä on kaksinkertainen verrattuna Brasilian yleiseen koronakuolleisuuteen.

Brasiliassa elää noin 900 000 hengen kokoinen alkuperäisväestö. APIB tarkkailee sekä eristyksissä omissa kylissään eläviä kansoja että niitä alkuperäisväestön jäseniä, jotka ovat muuttaneet kaupunkeihin ja elävät usein köyhyydessä.

”Alkuperäisväestöt, jopa ne, joilla on jonkinlainen terveydenhuollon peruspalvelu, eivät yksinkertaisesti ole valmiita koronavirukseen. Ne, jotka saavat tartunnan, täytyy lähettää pois ja he joutuvat matkustamaan pitkiä matkoja”, sanoo Brasilian ensimmäinen alkuperäisväestöstä noussut kongressiedustaja.

Yhdysvallat asetti viikonloppuna matkustuskiellon Brasiliassa viimeisen kahden viikon aikana käyneille ulkomaalaisille. Yhdysvallat ja Brasilia ovat koronatartuntojen määrän kärkimaat maailmassa.

Brasiliassa on todettu yli 350 000 varmistettua koronatartuntaa. Epidemian seurauksena maassa on kuollut yli 22 000 ihmistä.

LUE MYÖS: