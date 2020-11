EU:n komissio on sopinut jo kolmen eri koronarokotteen toimittamisesta jäsenmaille, mikäli nyt testivaiheessa olevat rokotteet osoittautuvat tehokkaiksi. Maailmassa on yli kymmenen eri yhtiöiden koronarokotetestiä meneillään.

Yhdysvaltalainen Pfizer ja saksalainen BioNTech kertoivat eilen rokotteensa kolmannen vaiheen tehotutkimuksista, joissa tulokset ovat olleet erittäin lupaavia.

Pfizerin mukaan rokotteella on alustavasti todettu jopa 90 prosentin suojateho koronavirustartuntaa vastaan.

”Yritysten tiedotteiden perusteella ei vielä voi sanoa, mitkä ne testien tulokset lopulta olivat. Siinä ei ollut varsinaista tarkempaa analyysia. Etukäteen on vaikea sanoa. Epäonnistuminen on aina mahdollista, ja aiempi aikataulu ei välttämättä pidä”, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm.

EU:n komissio on neuvottelut jäsenmaille sopimukset jo kolmesta eri rokotteesta, joista on testit meneillään.

”Yksi oli sellainen, johon jäsenmaat myöhemmin sitoutuvat. Kahdessa muussa jäsenmaat ovat mukana, elleivät erikseen muuta ilmoita. Tämän Pfizerin sopimuksen olisi pitänyt olla jo valmis, mutta siinä on voinut tulla jotain teknisiä ongelmia”, Ekholm sanoo.

”Olemme odotelleet sitä jo jonkun aikaa, se on listoilla, ja pitäisi tulla lähiaikoina. Alkuperäinen arvio on, että kaikki on valmiina, mutta se on kestänyt kauemmin kuin komissio arvioi.”

Kun ostosopimukset on lääkeyhtiöiden kanssa neuvoteltu, Euroopan lääkevirasto EMA päättää, ovatko rokotteet riittävän turvallisia käyttöön otettavaksi.

Pfizerin ja BioNTechin rokote on jo ollut EMAn arvioitavana.

Suomessa luvan antaa valtioneuvosto.

Suomi on lisätalousarviossa varannut koronarokotteeseen 110 miljoonaa euroa.

”Olen ymmärtänyt, että lisääkin rahaa saadaan, jos tarvitaan”, Ekholm sanoo.