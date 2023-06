Euroopan unionin maiden johtajat ovat kokoontuneet Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan EU:n tuesta Ukrainalle.

Kokous on Suomen pääministerin Petteri Orpon (kok) ensimmäinen EU-huippukokous.

”Ukraina on tänään tärkein asia. Meidän täytyy sitoutua edelleen vahvemmin tukemaan Ukrainaa. Tehdä selväksi, että tuemme Ukrainaa niin pitkään kuin on tarpeen, jotta he voivat voittaa sodan ja saada rauhan omilla ehdoillaan”, Orpo sanoi kokoukseen tullessaan.

Hänen viestinsä kansainväliselle medialle oli, että Suomessa on uusi hallitus, joka on erittäin Eurooppa-myönteinen ja tulee tekemään aktiivista EU-politiikkaa.

”Ei muutoksia Suomen linjaan, paitsi se, että pidämme vielä tarkemmin huolta Suomen eduista samalla, kun kehitämme yhteistä unionia”, Orpo sanoi.

Hänen viestinsä oli, että Suomi suhtautuu myönteisesti EU:hun, sotilasliitto Natoon ja Ukrainan tukemiseen.

EU:n kaksipäiväisen huippukokouksen aiheita ovat Ukraina, talous, turvallisuus ja puolustus, muuttoliike ja ulkosuhteet.

Orpo: Hallitus on toimintakykyinen

Suomen eduskunta äänesti keskiviikkona opposition esittämästä epäluottamuslauseesta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps). Junnila sai luottamuksen äänin 95–86, tyhjiä ääniä oli kolme. Poissa oli 15 kansanedustajaa.

Vihreät esitti yhdessä vasemmistoliiton ja SDP:n kanssa epäluottamuslausetta Junnilalle, koska tämän epäillään olevan kytköksissä äärioikeistolaisiin liikkeisiin.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan esiin nostetut tapaukset Junnilan lähimenneisyydestä eivät ole mitään uutta. Junnilan on kerrottu muun muassa osallistuneen äärioikeistolaisen Kansallismielisen liittouman tilaisuuteen vuonna 2019 ja vitsailleen Hitler-viittauksilla. Junnila on pahoitellut toimiaan julkisesti.

Purra kuvailee nyt Ilta-Sanomille hallituksen tilannetta luottamusäänestyksen jälkeen ”aika tavalla avohaavaksi”. Hänen mukaansa on ihan selvää, että näin ei voi jatkua.

”Haava täytyy saada umpeen”

Orpo sanoi Brysselissä, että hallitus on koolla ensi viikolla, ja se olisi joka tapauksessa puhunut sisäisistä säännöistään ja toiminnastaan.

”Nyt me tullaan käymään perusteellisesti läpi tämä Junnilan luottamuskysymys. Kyllä se haava täytyy saada umpeen. Se vaatii keskusteluja, se vaatii töitä. Olen ihan ilman muuta samaa mieltä, että tämä asia täytyy perata läpi”, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa hallitus on toimintakykyinen. Hän totesi, että hallitusohjelma yhdistää hallituspuolueita.

”Hallituspuolueita yhdistää ennen kaikkea reformiohjelma, jonka olemme Suomelle tehneet. Sen toimeenpanoon olemme kaikki sitoutuneet.”

”Tässä on näitä muita kysymyksiä, jotka olivat tavallaan ennakolta tiedossa, että tällaisia voi tulla. Mutta valitettavasti näin nopeasti ensimmäinen keissi tuli eteen.”

Orpon mukaan on ”aivan selvää”, että ministereille ei toimessaan sallita flirttailua ääriliikkeisiin, kuten natsismiin tai antisemitismiin.

