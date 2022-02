Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on ryhtynyt toimenpiteisiin Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseksi ylijohtajan virasta. Yli-Viikari on pidätettynä virantoimituksesta ja virasto valmistelee päätöstä virantoimituksesta pidättämisen jatkamisesta.

Helsingin käräjäoikeus antoi viime kuussa 28.1. tuomion asiassa, jossa vastaajina olivat entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sekä johtaja Mikko Koiranen.

”Tarkastusvirasto katsoo, että Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseen on eduskunnan virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy ja aloittaa siksi menettelyn hänen irtisanomisekseen ylijohtajan virasta. Yli-Viikaria kuullaan ennen asian ratkaisemista”, VTV toteaa tiedotteessa.

Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun. Myös Yli-Viikari ja VTV ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä.

”Koska käräjäoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen ja rikosasian käsittely on yhä vireillä, tarkastusvirasto on ryhtynyt toimenpiteisiin Yli-Viikarin ja Koirasen virantoimituksesta pidättämisen jatkamiseksi. Kun asianosaisia on kuultu, VTV tekee ratkaisunsa siitä, täyttyvätkö Yli-Viikarin irtisanomisen ja molempien virantoimituksesta pidättämisen edellytykset.”

VTV on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta.

