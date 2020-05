Suomessa jo ainakin 4000 ihmistä on toipunut koronan jäljiltä alustavan arvion mukaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että arvio on päivitetty 8. toukokuuta perjantaina.

Koronatilastoja seuraavan Worldometer-sivuston mukaan Ruotsissa taas koronan jäljiltä toipuneita on vasta 4971, vaikka tartuntoja on todettu moninkertaisesti Suomeen verrattuna. Suomessa ilmoitettuja koronatapauksia on THL:n mukaan nyt yhteensä 5 984, kun Ruotsissa vastaava luku on Worldometerin mukaan jo 26 670.

Suomessa testattuja koronanäytteitä on THL:n mukaan yli 123 300, kun Ruotsissa vastaava luku on Worldometerin mukaan 148 500.

Uusi Suomi kysyi THL:stä, miksi Suomessa on Ruotsiin verrattuna niin paljon toipuneita, vaikka Ruotsissa on paljon enemmän tartunnan saaneita.

THL:n johtavan asiantuntija Jussi Sane kehottaa suhtautumaan parantuneiden kansainväliseen vertailuun varauksella.

”Suhtautuisin näihin parantuneiden vertailuihin hyvin varauksella. Tähän vaikuttaa merkittävästi maiden eri seurantastrategiat sekä raportointi. Meillä arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa. Valtaosa tapauksista kuitenkin sairastaa taudin kotona”, Sane vastaa sähköpostitse.

”Tietääkseni Ruotsissa parantuneiden määrää ei seurata systemaattisesti, eivätkä he ole tehneet rekisteriin perustuvaa arviota. En siis osaa sanoa, mistä tuo Worldometersin luku tulee. Voi heijastaa Ruotsin eri alueiden tiedotteita sairaalasta kotiutuneista, mikä kuvaisi tilannetta vain sairaalahoidettujen osalta.”

Suomalaisessa mediassakin on seurattu Worldometerin koronalukuja. Worldometer kertoo, että sen taustalla on kansainvälinen ryhmä riippumattomia tutkijoita, kehittäjiä ja vapaaehtoisia. Julkaisusta vastaa sivuston mukaan pieni ja itsenäinen digitaalinen mediayhtiö Yhdysvalloissa ja sen dataa hyödyntävät muun muassa Britannian hallitus ja yhdysvaltalainen Johns Hopkinsin yliopisto, joka seuraa tapauksia maailmanlaajuisesti.

