Keskustan puheenjohtajavalinta tuskin ratkaisee puolueen uskottavuusongelmaa.

Puheenjohtajaehdokkaat ovat yrittäneet kampanjoissaan kirkastaa, mikä on keskustan poliittinen linja, mitkä ovat sen arvot ja miltä puolue tulevaisuudessa ulospäin näyttää. Pääehdokkaat Annika Saarikko ja Katri Kulmuni ovat kilpaa julkistaneet omia pamflettejaan näkemyksistään. Saarikko voittaa Kulmunin sivuilla mitattuna 79–50.

Tämä on kuin yrityksistä tuttua arvo- ja visiopuhetta.

Ulkopuolisena on jäänyt hämmästelemään, kuinka suuri arvotyhjiö keskustassa oikein on, kun sen täyttämiseksi tarvitaan pitkät pamfletit monine punkteineen. Puheenjohtajakisassa puolue näyttääkin purkavan identiteettikriisiään vahvan visiojohtajan metsästykseen.

Mutta niin politiikassa kuin yrityksissäkin arvopuheella ei ole mitään merkitystä, jos teot eivät vastaa puheita.

Yksi koko kisan kummallisimmista piirteistä on se, että ei Kulmuni kuin sen paremmin Saarikkokaan ole valmis kantamaan suurinta vastuuta, mitä hallituksessa on puolueelle tarjolla, eli valtiovarainministerin salkkua. Kulmunin asema puheenjohtajana koko valtioneuvoston ulkopuolella on outo, mutta mitenkään tavanomainen ei ole Saarikonkaan suunnitelma pysyä tiede- ja kulttuuriministerinä.

Saarikon ratkaisulle löytyy viitepiste Paavo Lipposen toisesta hallituksesta. Tuolloin kokoomuksen puheenjohtajaksi nousseelta Ville Itälältä ei löytynyt kanttia heivata Sauli Niinistöä valtiovarainministerin paikalta kakkosketjuun. Tarina päättyi vaalitappioon, oppositiotaipaleeseen ja Itälän eroon, eikä se ollut ainoastaan animaatiosarja Itse valtiaiden syytä.

Keskustalla on ehtinyt hallituskauden ensimmäisen vuoden ja kahden päivän aikana olla peräti kolme valtiovarainministeriä: Mika Lintilä, Katri Kulmuni ja Matti Vanhanen.

Ja vielä neljäs valtiovarainministeri on tulossa. Vanhanen on ilmoittanut, ettei hän jatka tehtävässä vaalikauden loppuun asti, vaan oman ”projektinsa” loppuun. Vaikka neljäs ministeri jäisi viimeiseksi, niin neljä valtiovarainministeriä yhdellä hallituskaudella on jo jonkin sortin rataennätys.

Kun puheenjohtaja ei kanna itse valtiovarainministerin salkkua, syntyy helposti vaikutelma, että valtion menojen kasvattamiseksi ei juuri ole pidäkkeitä. Lintilän ollessa valtiovarainministeri ja Kulmunin puheenjohtaja viime syksyn budjettineuvotteluissa sai välillä itseltään kysyä, oliko keskustalla aidosti mitään pidäkkeitä olla paisuttamatta budjetin alijäämää tulevaisuusinvestointien nimissä.

Nyt valmisteltava budjetti on viimeinen ennen ensi kevään kuntavaaleja. Tällaisissa tilanteissa syntyy aina pelko, että hallituspuolueet ryhtyvät jakamaan rahaa kannatuksen toivossa.

Jos keskustassa syntyy painetta kasvattaa aluetukia maakuntien kuihtuville kunnille, niin Matti Vanhanenko sitten asettuu omaa puheenjohtajaansa vastaan? Ei ihme, että elinkeinoelämän piirissä on suurempi pelko siitä, että elvytyskohteita alkaa budjettineuvotteluista löytyä oikealta ja vasemmalta kuin että tuleeko koronaelvytystä riittävästi.

Tämä vaalikausi on ensimmäinen koko 2000-luvulla, kun keskusta on päässyt hallitukseen muutenkin kuin piikkipaikalta pääministeripuolueeksi. Ennen vaaleja puolueen pää-äänenkannattaja Suomenmaa pohti, että keskustalle voisi tehdä terää kokeilla myös muita kuin sille perinteisiä ministerisalkkuja. Tuskin lehti kuitenkaan tarkoitti aivan tällaista rulettia.

Syvästä kannatusalhosta kärsivässä keskustassa on lohduttauduttu puoluebarometrin tietoon, että ensi kertaa keskustan potentiaalisten äänestäjien määrä on kasvussa. Pelkkä linjan kirkastaminen ei riitä näiden ”salakannattajien” voittamiseksi, vaan puolueen täytyy myös olla uskottava. Tällä hetkellä se on suuri kysymysmerkki.

