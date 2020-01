PTT:n tänään keskiviikkona julkistaman asuntomarkkinaennusteen mukaan koko maassa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat tänä vuonna yhden prosentin verran.

Ennusteen mielenkiintoinen huomio on se, että erot repeävät entisestään: Alueelliset erot ovat suuria ja kasvavat edelleen. Kasvukeskuksissa asuntojen hinnat nousevat edelleen, mutta monien keskisuurten maakuntakeskusten kohtalo on toinen: Hinnat alkavat laskea.

Polarisaatio siis kiihtyy entisestään.

Suunta on ollut selvä: Myös kasvavissa maakunnissa on alueita, joissa hintakehitys on suhteellisen heikkoa. Esimerkiksi PTT tarjoilee Pirkanmaan, jonka reuna-alueilla hinnat ovat laskeneet vuosikymmenen. Hintahuipusta vuoteen 2018 osakehuoneistoissa laskua on seitsemän prosenttia, omakotitaloissa jopa kymmenen prosenttia.

PTT:n asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Peetu Keskinen muistuttaa, että väestöltään kasvavissa maakunnissa hintakehitys eriytyy sisäisesti.

”Myös kasvavien maakuntien reuna-alueilla hintakehitys on ollut heikkoa. Ei Helsinginkään vaikutus yllä kaikkialle Uudellemaalle.”

Karkeasti sanottuna Suomessa asuntomarkkinoiden kasvu keskittyy 2020-luvulla hyvin pienelle maantieteelliselle alueelle: Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduille, Keskinen sanoo.

Tämä tiedetään: Asuntojen hintojen kehitys korreloi pitkälti väestökehityksen kanssa. Pääkaupunkiseudulla ja muutamassa muussa yliopistokaupungissa väestö kasvaa vauhdilla. Useimmissa seutukunnissa väestö supistuu.

Tämä heijastuu suoraan asuntomarkkinoihin. Talouskasvusta huolimatta asuntomarkkinat ovat vilkastuneet vain merkittävimmissä kasvukeskuksissa. Pienimmissä kaupungeissa, syrjäseudusta nyt puhumattakaan, asuntojen hintojen lasku on jatkunut.

Ennakkotietojen ja PTT:n ennusteen mukaan vanhojen asuntojen hintojen ennakoidaan nousevan koko maassa noin prosentin.

Kovinta hintojen nousu suurista kaupungeista on Helsingissä (3,1 %) ja Tampereella (3,0%). Jyrkin lasku nähdään ennusteen mukaan Lahdessa (-1,4%) ja Kuopiossa (-2,0%).

Asuntojen hintakehitys on eriytynyt myös asunnon huoneluvun suhteen. Kasvukeskuksissa yksiöiden hintakehitys on siirtynyt aivan omaan luokkaansa muiden kokoluokkien hintakehityksestä.

Vaikka kuumimman asuntosijoittamisen buumin on jo ennustettu olevan ohi, PTT:n mukaan suuri osa myyntiin tulevista pienistä asunnoista kasvukeskuksissa päätyy ensiostajien sijaan edelleen sijoittajien tai rahastojen omistukseen.

Tämä vaimentaa vanhojen asuntojen kaupankäyntiä, sillä sijoittajien ostamien uusien asuntojen kaupassa ei synny asuntokaupan ketjua.

PTT huomauttaa, että pienten asuntojen määrä on noussut erityisesti suurissa kaupungeissa. Kasvavista kaupungeista Helsingissä yksiöiden suhteellinen osuus asuntotuotannossa ei ole noussut 2010-luvulla.

Suurin yksiöiden osuus asuntotuotannossa on Tampereella, jossa niiden osuus on viime vuosina ylittänyt 40 prosenttia. Vastaava kehitys on ollut nähtävissä myös Turussa ja Oulussa sekä Espoossa ja Vantaalla.

PTT viittaa ennakkotietoihin, joiden mukaan asuntoaloituksia kertyi viime vuonna 38 000. Luku on huomattavasti vuoden 2018 huippulukemia alempi.

Tänä vuonna luvun odotetaan edelleen pienenevän, sillä asunnoille myönnetyt rakennusluvat ovat vähentyneet pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta.

Uudisrakentaminen keskittyy talouskasvun heiketessä entistä voimakkaammin suuremmille kaupunkiseuduille ja kasvualueille.

Helsingissä asuntovelkaa on 150 000 euroa per kotitalous

Keskimääräinen asuntovelka on laskenut tai pysynyt vakaalla tasolla monissa suuremmissa kaupungeissa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vain kasvukeskuksissa asuntovelkamäärä on jatkanut kasvuaan. Helsingissä ja Espoossa asuntovelan määrä on keskimäärin noin 150 000 euroa per kotitalous, Vantaalla hiukan vähemmän. Tampereella ja Turussa asuntovelan määrä kotitaloutta kohti on noin 100 000 euron tuntumassa.

PTT:n asuntomarkkinaennusteen mukaan vuonna 2019 kerrostaloasuntojen neliöhintojen nousu ylitti tulokehityksen Tampereella ja Helsingissä.

Helsingissä kerrostaloasuntojen neliöhinta suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin on jo yli kymmenen prosenttia, kun koko maassa vastaava luku on noin 5,5 prosenttia.

PTT arvioi, että tänä vuonna kehitys jatkuu edelleen samansuuntaisena.

Neliöhinnan suhde käytettävissä oleviin tuloihin jatkaa kasvuaan Helsingissä ja Tampereella. Muissa tarkastelluissa kaupungeissa asuntojen hinnat nousevat tulokehitystä mukaillen.