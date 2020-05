Kolme al-Hol:in leiriltä paennutta perhettä ovat saapuneet sunnuntaina iltapäivällä Turkista Suomeen. Ulkoministeriön mukaan lapset ja naiset ovat olleet internoituina al-Hol:in leirillä Syyriassa, josta he ovat poistuneet kevään aikana. Perheiden lapset ovat iältään alle kymmenvuotiaita. Ulkoministeriö on jatkuvasti suositellut, ettei kukaan yrittäisi lähteä sotatoimialueella leiriltä omin päin.

Ulkoministeriö on avustanut suomalaisia lapsia ja heidän huoltajiaan konsulipalvelulain mukaisesti. Heille on Ankaran suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Ministeriö korostaa, että jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus palata halutessaan Suomeen.

Al-Holin leirillä on pidetty kaikkiaan noin 30 suomalaista lasta ja heidän noin 10 äitiään. Leirillä on ulkoministeriön mukaan edelleen useita suomalaisia lapsia sekä äitejä.

”Suunnitellussa kotiuttamisessa ei ole voitu edetä, koska leiriä hallinnoivat paikalliset viranomaiset ovat globaalin koronapandemian vuoksi keskeyttäneet toistaiseksi yhteistyön. Julkisella vallalla on perustuslaillinen velvoite kotiuttaa leirillä olevat lapset, sikäli kuin se on mahdollista”, tiedotteessa sanotaan.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen suomalaislasten kotiuttamiseksi al-Holin leiriltä 19.12.2019. Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö. Ulkoministerin erityisedustaja johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla. Tämä työ jatkuu niin kauan kuin suomalaiset lapset ovat hätätilanteessa.

Keskustan kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Mikko Kärnä vaatii, että al-holin leiriltä nyt Suomeen palaavat suomalaisäidit pidätetään välittömästi. Kärnän mukaan naisten toimet Syyriassa ja heidän yhteytensä äärijärjestö Isisiin on selvitettävä. Kansanedustaja vaatii, että naisten mukanaan tuomat lapset on otettava välittömästi huostaan.

”Nämä naiset ovat olleet tietoisesti osallisina vastenmielisen terroristijärjestön ISIS:n toiminnassa ja näkemykseni mukaan on vahva syy epäillä, että he ovat olleet osallistuneet terrorististen toiminnan tukemiseen sekä rahoittamiseen. He ovat mahdollisesti myös osallistuneet Syyriassa tapahtuneisiin murhiin. Tällaisten radikaalien islamistien ei voida antaa juosta maassamme vapaalla, vaan heidät on pidätettävä ja heidän tekonsa on selvitettävä. Niistä on myös annettava asianmukainen tuomio aikanaan”, Kärnä vaatii tiedotteessaan.

Kärnä toteaa, että Al-holin leiriltä palanneet lapset tulevat tarvitsemaan erilaisia tukitoimia pitkään.

”Nämä lapset on kasvatettu kannattamaan ISIS:n ideologiaa ja he ovat joutuneet elämään hirvittävissä olosuhteissa, joissa heidän omat vanhempansa ovat aivopesseet heitä. Sosiaaliviranomaisten on välittömästi arvioitava perheiden tilanne ja lasten turvallisuus. Lapsille on annettava kaikki heidän tarvitsemansa psykologinen apu.”

