Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) mukaan sen tilaamia suojavarusteita saapuu tämänhetkisen tiedon perusteella Suomeen kolme rahtilentokoneellista tiistaina 14. huhtikuuta.

”On mahdollista, että rahtilentoja joudutaan aikatauluttamaan uudelleen johtuen Kiinan uusista määräyksistä muun muassa tullausten suhteen. Tilanne elää koko ajan”, HVK sanoo tiedotteessaan.

Sunnuntai-illan tietojen mukaan Suomeen on Huoltovarmuuskeskuksen julkaiseman listan mukaan saapumassa:

– nitriilikäsineitä, valmistaja Qingdao Kaiweisi Industry and Trade Co.,Ltd

– vinyylikäsineitä, valmistaja Qingdao Kaiweisi Industry and Trade Co.,Ltd

– suu- ja nenäsuojaimia eli kirurgisia maskeja, valmistaja Fujian Hengan Holding Xiamen Business Trade Co.,Ltd. Maskit sopivat sairaalakäyttöön ja ovat kiinalaisen sairaalakäyttöön hyväksyttävän suojainstandardin YY 0469 mukaisia suojaimia.

– FFP2 hengityssuojaimia, valmistaja Lifa Air

Poikkeusoloissa EU:n standardeista voidaan HVK:n mukaan poiketa sosiaali ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

”VTT testaa kaikki HVK:n tilaamat ja Suomeen saapuneet suojaimet ja varmistaa, että ne täyttävät annetut vaatimukset. Lopullinen varmuus tuotteiden sopivuudesta saadaan VTT:n testauksen jälkeen”, tiedotteessa kerrotaan.

Huoltovarmuuskeskus muistuttaa, että koronaviruspandemian myötä suojaimiin kohdistuu ennennäkemättömän kova kysyntä: käytännössä lähes jokainen maa pyrkii hankkimaan tavaraa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti.

”Suomella on ollut varmuusvarastoissa kansainvälisessä vertailussa runsaasti suojaimia, mutta epidemiatilanteessa niiden kulutus on poikkeuksellisen kova, siksi Huoltovarmuuskeskus on sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöihin perustuen pyrkinyt tekemään kaiken mahdollisen hankkiakseen lisää materiaalia markkinoilta. Suojainten kotimaisen tuotannon laajamittainen käynnistyminen vie vielä useampia viikkoja.”