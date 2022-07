Britanniassa syntyi uusi lämpöennätys tiistaina 19. heinäkuuta, kun muutaman tuhannen asukkaan Coningsbyn kylässä Lincolnshiren kreivikunnassa Itä-Englannissa mittari näytti 40,3 °C kello 15.12 paikallista aikaa. Edellinen ennätys 38,7 °C on vuodelta 2019.

Ennätys syntyi heti saarivaltakunnan ennätyslämpimän yön jälkeen, kertoo New Scientist . Maanantain ja tiistain välisenä yönä Etelä-Lontoon Kenleyssä yön alin lämpötila jäi nimittäin hellerajan yläpuolelle: 25,8 °C. Edellinen lämpimimmän yön alimman lämpötilan ennätys oli Kaakkois-Englannin Brightonissa vuonna 1990 mitattu 23,9 °C.

Kova helle on vaikeuttanut esimerkiksi liikennettä ja sairaalojen toimintaa. Torstaiksi 21. heinäkuuta helleaalto on jonkin verran taittunut Britanniassa: Lontoossa mennään juuri ja juuri hellerajan yli iltapäivällä ja esimerkiksi Liverpooliin ja Machesteriin ennustetaan aitoenglantilaisempaa kesäsäätä lähipäiviksi: 15-18 °C, pilvistä ja ainakin ajoittain sadetta.

Etelä-Euroopassa on yhä selvästi kuumempaa, esimerkiksi Roomassa ja Ateenassa päivän ylin lämpötila on 35 celsiusasteen kieppeillä, Madridissa jopa 38 astetta. Samanmoista on ennustettu useaksi päiväksi eteenpäin. Ranskassa, Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa on kärsitty myös maastopaloista. Maastopalojen tavallista korkeampaan riskiin jouduttiin varautumaan myös Britanniassa, Alankomaissa ja Belgiassa.

Britanniassa 40 °C:n ylittäminen olisi tutkijoiden mukaan äärimmäisen epätodennäköistä, jos meneillään ei olisi ilmaston lämpeneminen, joka on sekä kasvattanut helleaaltojen todennäköisyyttä että tehnyt niistä entistä kuumempia.

”Näin korkeat lämpötilat johtuvat ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Olemme hyvin varmoja tästä nykyään”, Imperial College Londonin tutkija Friedrike Otto kommentoi New Scientistissa.

Samanaikaisesti ennätyshelteiden kanssa yli 40 maan ministerit ovat olleet koolla Berliinissä (trooppisehko 26–27 °C ja tihkusadetta) keskustelemassa, miten jouduttaa globaaleja päästövähennyksiä ja miten rikkaiden maiden pitäisi tukea köyhempiä ilmastotoimissa.

YK:n pääsihteeri António Guterres totesi tapaamisessa, että ihmiskunta voi joko päättää toimia yhdessä tai tehdä ennen pitkää käytännössä joukkoitsemurhan, jos ilmastokriisiin ei reagoida riittävästi.

Yhdistyneen kuningaskunnan (jota Suomessa usein kutsutaan vain saaren mukaan Isoksi-Brianniaksi) kahdessa eri osassa on nyt myös saavutettu niiden omat lämpöennätykset: Skotlannissa 34,8 °C (mitattu kuninkaallisten ilmavoimien tukikohdassa Charterhallissa Scottish Bordersin alueella Etelä-Skotlannissa) ja Walesissa 37,1 °C.

Wales jäi karvan verran jälkeen Suomen kaikkien aikojen lämpöennätyksestä, joka mitattiin 29. heinäkuuta 2010 Joensuun lentokentällä Liperissä. Tämä Suomen ennätys on 37,2 °C.

Britanniassa ihmisiä on kehotettu kovalla hellejaksolla välttämään muun muassa tarpeetonta matkustamista ja ulkona oleskelua päivän kuumimpaan aikaan. Esimerkiksi junia on täytynyt ajaa joillain rataosuuksilla tavallista hiljempaa raiteiden lämpölaajenemisen vuoksi. Yksi kuumuuden haitallinen terveysvaikutus ovat uniongelmat, kun moni ei hikoilultaan välttämättä saa unta tai pysty ainakaan nukkumaan kovin pitkään.

Readingin yliopiston tutkija Hannah Cloke huomauttaa, että tästä lähin lämpöaaltojen vaikutus on huomioitava myös kaupunkisuunnittelussa, sekä rakennuksissa että esimerkiksi jättämällä alueille tarpeeksi varjostavia puita.

