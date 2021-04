Pääministeri­puolue sdp:n kannatus on heikennyt alle 20 prosenttiin ensimmäisen kerran korona-aikana Helsingin Sanomien puoluegallupissa.

Sdp on menettänyt kannatustaan 0,8 prosenttiyksikköä viime mittauksesta, mikä on kyselyn suurin muutos. Sdp:n kannatus on nyt 19,7 prosenttia, kun kärkeen yltäneellä oppositiopuolue perussuomalaisilla se on 21,6 prosenttia.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi Helsingin Sanomille, ettei sdp voi enää luottaa pääministeri Sanna Marinin henkilökohtaisen suosion pitävän yllä kovaa kannatusta.

”Voi nähdä, että se pääoma alkaa olla syöty, mikä tuoreista kasvoista ja siitä aika laajalle levinneestä tyytyväisyydestä hallituksen koronatoimiin on saatu”, Jokisipilä toteaa lehdelle.

Punavihreän blokin dynamiikassa muutosta

Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela puolestaan näkee muutoksia myös punavihreiden puolueiden välisessä dynamiikassa. Hän arvelee, että vuoto sdp:stä vihreisiin ja vasemmistoliittoon on heikentynyt, koska vasemmistoliitto on parantanut kannatustaan puolella prosenttiyksiköllä.

Kyselyn kolmanneksi suosituin puolue on kokoomus 16,2 prosentin kannatuksella, neljäntenä on keskusta 11,4 prosentin kannatuksella ja viidentenä vihreät 10 prosentin kannatuksella. Vasemmistoliiton suosio on nyt 7,8 prosenttia.

Pienistä puolueista rkp:n kannatus on 4,3 prosenttia, kristillisdemokraattien 3,8 prosenttia ja liike nytin 2,5 prosenttia.

Kantar TNS haastatteli puhelimitse kyselyä varten 2462 henkilöä 15.3.–9.4.2021 ja kysyi, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.