Venäjä on menettänyt Ukrainan sodassa Suhoi Su-35S -monitoimihävittäjän. Asiasta kertovat X:ssä (ent. Twitter) useat Ukrainan sotaa seuraavat lähteet.

Kalustotappioita avoimen lähteen tiedustelukeinoin seuraavan Oryx-ryhmän listauksen mukaan kyseessä on viides sodassa menetetty Su-35S. Konetyyppi on Venäjän edistynein hävittäjä. Tyypillisesti Venäjä on operoinut modernimmalla kalustollaan Ukrainassa sangen pidättyväisesti.

Pudotuksen syynä oli ilmeisesti niin sanottu friendly fire, eli Venäjän oma ilmatorjunta ampui koneen alas.

Twitterissä asiaa kommentoivat ajatushautomo RUSIn (Royal United Services Institute) tutkijat Justin Bronk ja Greg Bagwell toteavat, että vastaavia vahinkoja näyttäisi sattuvan Venäjän ilma- ja avaruusvoimille, vaikka sen johtamisjärjestelmä on hävittäjäoperaatioissa hyvinkin jäykkä – ja samalla tehoton.

Asiantuntijoiden mielestä tilanne voi kieliä siitä, että Ukrainan drone- ja ohjusiskut kykenevät määrällisesti pieninäkin pitämään Venäjän ilmapuolustuksen valmiudessa ja liipaisinherkkänä.

Vaikka tyypillisesti luotettavat epäviralliset lähteet ovat kertoneet asiasta, hyvä on huomata että Venäjä ei virallisesti ole varmistanut tapahtunutta. Asiasta kertoo Newsweek.

