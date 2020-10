”Epäilyni vahvistuu. Kysymys oli poliittisesta ohjauksesta, kun totuutta ei haluttu kertoa. Joku lähtee, mutta kuka? Pystyvätkö ministerit vyöryttämään syyn virkamiehille?”. Näin kysyy oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru saatuaan pääministeriltä kuohuntaa aiheuttavan vastauksen kysymykseensä maskisuosituksesta.

Kiuru kysyi Suomen sekavista maskilinjauksista pääministeri Sanna Marinilta (sd) eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Marinin vastaus on saanut oppositiopoliitikot esittämään jopa erovaatimuksia ja laillisuusselvityksiä, sillä pääministeri myönsi, että maskisuosituksen antamatta jättämiseen vaikutti keväällä myös maskien huono saatavuus.

Tämän perustelun katsotaan olevan ristiriidassa sen kanssa, että hallitus ja viranomaiset toisaalta vetosivat keväällä puutteelliseen ja ristiriitaiseen tutkimustietoon maskien hyödystä koronatartuntojen ehkäisemisessä.

Pauli Kiurun mukaan ”keväällä, kun tauti lähti etenemään, ministerit kertoivat, että maskin käyttö ei ole tarpeellista ja tällaiseen ylireagointiin ei ole syytä lähteä mukaan”. Hän muistuttaa, että maailman terveysjärjestö WHO kuitenkin suositteli maskien käyttöä jo keväällä, ja moni muu maa ottikin maskisuosituksia ja jopa -pakkoja käyttöön.

”Meille kerrottiin, että maskien käytöstä voi olla jopa haittaa”, Kiuru ihmettelee.

"Kysyn ministeriltä: mikä on se muuttunut tieto, joka muutti tilanteen siihen, että esimerkiksi meillä kaikilla täällä salissa on maskit? Mikä on se muuttunut tutkimustieto, vai oliko kysymys siitä, että meille kerrottiin, että maskin käyttö ei ole tarpeellista, koska taustalla oli se, että maskeja ei ole saatavilla? Uskallan väittää, että kansa kestää totuuden, mutta se ei kestä totuuden muuttamista”, Kiuru sanoi eduskunnassa eilen torstaina.

Pääministeri Marinin mukaan hallitus ei ole missään vaiheessa sanonut, että maskia ei saa käyttää.

”Me olemme koko ajan sanoneet, että maskia voi hyvin käyttää, mutta kun sitä käyttää, sitä tulee käyttää oikein, kuten terveysviranomaiset suosittelevat, sillä jos maskia käyttää väärin, niin siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä”, Marin vastasi.

”Mutta jos me katsomme kevättä, niin miten olisi käynyt, jos oltaisiin keväällä annettu laaja maskisuositus ilman, että maskeja oli saatavilla? Meillä oli koko globaalissa mittakaavassa, kaikissa maissa, valtavia ongelmia siinä, että maskeja ei ollut. Minkälainen hämmennys siitä olisi tullut, kun me olisimme laajasti suositelleet ja maskeja ei olisi ollut saatavilla? Entä kesällä, kun tautitilanne oli hallinnassa, kun tapauksia ei ollut? Olisiko ihmisten pitänyt käyttää maskia, kun tapauksia ei juurikaan ollut? Nyt kun me elämme syksyä ja kun meillä on maskeja, meillä on terveysviranomaisten selkeät suositukset”, Marin ilmoitti.

Oppositio: STM:n tutkimus poliittisesti ohjailtu – jonkun on ”syytä erota”

Oppositio katsoo Marinin lausunnon todistavan, että sosiaali- ja terveysministeriön keväällä laatima selvitys maskien väestötason käytöstä oli poliittisesti ohjailtu. Tutkimuskatsauksessa todettiin, että tutkimusten perusteella kasvosuojusten hyödyt ovat niukat.

”Selvitykseen sisältyvän kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen”, STM:n tiedotteessa todettiin tuolloin.

”Teoriassa kasvosuojus voi jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta. Suojuksen käyttöön liittyy myös riskejä ja suojainten käytön tulisi olla tarkoituksenmukaista ja hygieenistä. Selvityksessä todetaan, että väärän käytön on katsottu aiheuttavan kohonneen riskin tartuntojen leviämiselle.”

Viranomaisten maskilinjauksiin tuli keväällä hajontaa, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta asettui huhtikuussa henkilökohtaisesti puoltamaan maskien laajaa käyttöä, vaikka THL laitoksena ei tuolloin vielä suositusta antanut. Hallitus päätti kesäkuun alussa, että se ei anna yleistä maskisuositusta, ja vetosi perusteluna muun muassa STM:n selvitykseen.

”Eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Marin tunnusti, että keväällä ei annettu maskisuositusta, koska maskeja ei olisi ollut riittävästi. Voi kunpa tämä olisi rehellisesti kerrottu! Moni ei nyt ota tosissaan suositusta tai ajattelee jopa, että siitä ei ole hyötyä”, kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala kommentoi nyt Marinin tuoretta vastausta.

”Jonkun on syytä erota. Todennäköisesti yritetään uhrata virkamies, joka poliittisen ohjauksen alla joutui taipumaan”, Pauli Kiuru kommentoi.

Marin myönsi saatavuuden vaikutuksen jo keväällä

Kevään viestintä maskiasiasta oli sekavaa, ja THL sekä muut Suomen viranomaiset ovat sittemmin taipuneet suosittamaan maskien laajaa käyttöä epidemian kiihtyessä. Tutkimusnäyttöä maskien hyödystä on myös tullut lisää – ne ehkäisevät tartuntoja erityisesti tietynlaisissa tilanteissa, kuten epidemiologian professori Pekka Nuorti kertoi Uuden Suomen haastattelussa alkusyksystä.

Pääministeri Marin kuitenkin myönsi jo toukokuussa, että maskien huono saatavuus osaltaan vaikuttaa maskisuosituksen antamiseen. Hän viittasi tuolloin kirurgisiin suu- ja nenäsuojaimiin eli kertakäyttöisiin perustason kasvosuojiin.

”Kirurgisista suu- ja nenäsuojaimista olisi ehdottomasti hyötyä, mutta näitä ei ole riittävästi koko väestön tarpeisiin. Tarvitsisimme jopa 15 miljoonaa tällaista suojainta päivässä, ja olisi hallitukselta täysin vastuutonta tilanteessa, jossa meillä ei tällaisia määriä ole, tällaista suositusta kansalaisille antaa”, Marin sanoi 6. toukokuuta eduskunnassa. Lausunto löytyy pöytäkirjasta.

Hän sanoi myös, että valtio ei kiellä ihmisiä käyttämästä mitään maskeja, ”mutta me emme sitä suosita, koska näiden kankaisten kasvomaskien hyödyistä ja haitoista ei ole kiistatonta tietoa”.

Maskisuosituksen puuttumista ihmetteli tuolloin kansanedustaja Harry Harkimo (liik), joka ihmetteli, ”onko tämä jonkinlainen arvovaltakysymys ministeriölle, ettei niitä voida ottaa käyttöön vaan pitää tehdä kahden kuukauden mittainen tutkimus aiheesta”.

Aiheeseen liittyvää keskustelua Twitterissä:

LUE SEURAAVAKSI: