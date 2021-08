Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan ilmastotutkijoiden viesti on nyt vakavampi kuin koskaan.

Hallituksen ministerit ovat reagoineet vahvasti tänään julkaistun Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ilmastoraportin tuloksiin.

Raportin mukaan seuraavan kahden vuosikymmenen aikana lämpötilat nousevat todennäköisesti enemmän kuin 1,5 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Tämä rikkoo vuonna 2015 solmittua Pariisin ilmastosopimusta, ja tuo ”laajamittaista tuhoa” ja äärisäitä. Raportin mukaan vain nopeat ja dramaattiset kasvihuonekaasupäästöjen leikkaukset tällä vuosikymmenellä voivat estää ilmastoromahduksen.

Opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korostaa, että ilmastokriisiin vastaaminen on ihmiskunnan tärkein tehtävä.

Hänen mukaansa ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa on nostettava niin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, EU:ssa kuin Suomessa.

”Suomen kannalta on välttämätöntä, että saavutamme hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2035, mihin kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat sitoutuneet. IPCC-raportin valossa tuon tavoitteen kiristäminenkin olisi perusteltua ja tarpeen”, Andersson tviittaa.

Andersson korostaa, että syksyn tuleva budjettiriihi on samalla myös ilmastoriihi. Samoilla linjoilla on ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr).

”Ilmastotutkijoiden viesti vakavampi kuin koskaan: 1,5 asteen lämpeneminen voi ylittyä jo 2030-luvun alkupuolella. IPCC-raportin valossa entistä selvempää, että päätöksiä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kaikkialla maailmassa, myös syksyn budjettiriihestä”, Mikkonen tviittaa.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan tiedeyhteisön viesti on selvä.

”Käsillämme on ilmastohätätila ja päästövähennyksiä on tehtävä nopeasti. Syksyn budjettiriihi on ensisijaisesti ilmastoriihi”, Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

