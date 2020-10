Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle arvioi, että suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa on alkanut uusi aikakausi. Hän viittaa Metsäteollisuuden päätökseen työehtosopimuksista luopumisesta.

”Metsäteollisuuden työmarkkinapommi tarkoittaa uuden aikakauden alkua työmarkkinapolitiikassa. Tulevaisuudessa työmarkkinoilla saatetaan nähdä hyvin monenlaisia toimintatapoja”, Helle kirjoittaa blogissaan.

Helle katsoo, että sysäystä uudistumiseen on tarvittukin.

”Työnantajapuoli on vuosikymmeniä puhunut siitä, että työmarkkinajärjestelmän tulisi paremmin sopeutua työelämän muutokseen ja paikallista sopimista työehdoista pitäisi lisätä. Uudistumisen vauhti on ollut verkkainen, jopa tuskastuttavan hidas. Pääosa sopimisesta tapahtuu edelleen valtakunnan tasolla. Esimerkiksi palkankorotukset lukitaan yhä valtakunnallisissa kabineteissa vuosiksi eteenpäin, eikä niitä näköjään muuksi muuta edes talouden ylösalaisin kääntänyt koronakriisi, ainakaan jos palkansaajilta kysytään.”

Julkisuudessa on kiistelty paikallisen sopimisen työllisyysvaikutuksista. Helteen mukaan tämä keskustelu on vientiteollisuuden näkökulmasta absurdia.

”Paikallinen sopiminen ei ole mielipidekysymys vaan elinehto. Elämän ja kuoleman kysymys. Metsäteollisuuden kova päätös vahvistaa tämän. Päätös ei ole riskitön, ja juuri siksi se on äärimmäisen rohkea. Ay-liikkeen reaktiot ovat osin vielä arvaamattomia, eikä päätöstä ole katsottu hyvällä kaikissa poliittisissa piireissäkään.”

Helteen mukaan rakenteista tapeltaessa unohtuu helposti, mistä oikeastaan lopulta on kyse: suomalaisten yritysten menestymisestä kansainvälisessä kilpailussa ja sitä myöten suomalaisten työllisyydestä ja hyvinvoinnin rahoittamisesta.

“Se on win win kaikille. Työnantajia syytetään ideologiasta, mutta näen elinkeinoelämän puolella ennen kaikkea alati syvenevää huolta siitä, miten tämä maa tulevaisuudessa pärjää. Erityisen huolissani olen pk-yritysten tulevaisuudenuskosta. Korona on romahduttanut talouden ja vienyt kysynnän näkymät. Kustannuskilpailukyky uhkaa taas heiketä. Ei voi olla niin, että 1940−1950-luvuilla luotuja rakenteita ei saa muuttaa eikä niitä uskalleta muuttaa”, hän kommentoi.

Metsäteollisuuden ratkaisun varjoon on jäänyt hieman vastaava tilanne, toki paljon pienemmässä mittakaavassa, Suomen Kennelliitossa. Kennelliiton työntekijät ovat olleet lakossa jo yli kuukauden ja lakko jatkuu tällä tietoa marraskuun loppuun. Taustalla on työnantajan kieltäytyminen yrityskohtaisen työehtosopimuksen uusimisesta.

”Meidän tavoite on uusia yrityskohtainen työehtosopimus yleisen työmarkkinalinjan mukaisesti. Työnantajan tavoitteena on saada yksipuolinen oikeus määrätä ja halutessaan leikata reippaasti keskimäärin 2500 euroa kuukaudessa ansaitsevien lakkolaisten etuja”, toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen kirjoittaa blogissaan, jonka otsikko on ”Kohti yhteiskunnallista sekasortoa? – Kennelliitto surullinen esimerkki yrityskohtaisesta sopimisesta”.

”Tässä kohtaa kannattaa huomioida, että Suomen Kennelliiton talous on ollut ja on hyvässä kunnossa. Korona-aika ei ole heikentänyt Kennelliiton taloutta. Mitään järkevää syytä ehtojen leikkaamiselle ei ole. Tämäkö on sitä yrityskohtaista sopimista”, hän kysyy.

Aaltonen huomauttaa, että tällä hetkellä työehtosopimuksia on satoja, joista valtaosa on valtakunnallisia.

”Erittäin harvalla työpaikalla on osaamista ja resursseja käydä neuvottelut. Neuvotteluosaaminen puuttuu sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta. Vuonna 2019 tekemässämme kyselyssä noin joka neljäs työssä käyvä sanoi, ettei ymmärrä paikallista sopimista tai mitä sen lisääminen voisi tarkoittaa hänen työehtojensa kannalta. Kun paikallinen sopiminenkin on epäselvää työntekijöille, miten sitten työehtosopimuksen tekeminen. Monessa yrityksessä ei ole edes halua siihen – kummallakaan osapuolella”, hän kommentoi.

Siirtyminen tuhansien työehtosopimusten maailmaan tarkoittaisi Aaltosen mukaan tuhansia neuvottelupöytiä, joissa istuisi kymmeniätuhansia neuvottelijoita.

“Työaikaa menisi niin johdolta kuin työntekijöiltäkin sopimusten hallinnointiin ja uuden opetteluun. Haluavatko yritykset oikeasti keskittyä liiketoimintaan vai työehtomaailmaan? Nykypäivän yhteiskunta on erittäin herkkä pienillekin häiriöille, joita erimielisyydet tuhansissa neuvotteluissa todennäköisesti lisäisivät.

Jos lisäämme hallitsemattomasti yrityskohtaisia sopimuksia, ajautuvat työmarkkinat kohti sekasortoa. Osa sopimuksista tulee olemaan epäselviä ja kiistanalaisia. Neuvotteluosapuolet eivät välttämättä ymmärrä pakottavien lakimääräysten rajoituksia”, hän varoittaa.

Aaltosen mukaan Suomen Kennelliiton lakko on hyvä osoitus yrityskohtaisen sopimisen epäonnistumisesta.

“Erinomaisessa taloudellisessa tilanteessa oleva työnantaja haluaa saada yksipuolisen oikeuden leikata työntekijöiden etuja. Työnantaja ei suostu uusimaan työehtosopimusta riippumatta sopimuksen sisällöstä. Tämän takia on ajauduttu kuukausien lakkoon.”

Erto kannattaa Aaltosen mukaan yhdenvertaisen paikallisen sopimisen lisäämistä.

”Valtakunnallisista työehtosopimuksista ei kannata luopua. Paljon kevyempi menettely on noudattaa valtakunnallista alakohtaista sopimista ja sopia siihen juuri omalle yritykselle ja sen työntekijöille sopivia paikallisia järjestelyjä. Peruslinjaukset kannattaa sopia valtakunnallisella tasolla ja tarpeelliset yrityskohtaiset linjaukset työpaikoilla työnantajan ja luottamusmiehen välillä.”