Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra nostaa sosiaalisessa mediassa esiin saksalaislehti Die Weltin artikkelin Puolan rajakriisistä ja Valko-Venäjän rajalle toimittamista siirtolaisista, jotka pyrkivät EU-alueelle.

Saksalaislehden mukaan sen hallussa olevasta EU-komission luottamuksellisesta dokumentista löytyy arvio, että Saksa ja Suomi ovat Puolan rajan taakse kerääntyneiden siirtolaisten pääkohteet.

Artikkeli keskittyy yleisesti enemmän siihen, että Puolassa pidätetyistä, siirtolaisia EU-alueelle ja Saksaan kuljettavista ihmissalakuljettajista iso osa on Saksassa asuvia henkilöitä. Joukossa on myös valkovenäläisiä, joilla on puolalainen Schengen-viisumi.

Riikka Purra kysyy tviittinsä kuvassa, onko Suomen hallitus kartalla tilanteesta ja mitä hallitus aikoo tehdä varautuakseen laajamittaiseen siirtolaisilmiöön ja sen estämiseen. Asiaa on käsitelty viime päivinä laajalti, ja hallituksen ministereiden sekä hallituspuolueiden edustajien mukaan Suomella on nykylainsäädännössä keinot puuttua laajamittaiseen siirtolaisuuteen ja jopa sulkea raja. Oppositio suhtautuu tähän epäilevästi ja on vaatinut lainsäädännön rukkaamista vastaamaan hybridivaikuttamisen keinoihin.

Purra on esittänyt ”toimenpidelistassaan”, että Puolaa ja muita kohteena olevia jäsenmaita on EU:n tasolla autettava estämään hybridiaseen käyttö. Lisäksi on ”padottava mahdollinen sekundäärinen Puolasta ja muista kohteena olevista jäsenmaista eteenpäin suuntautuva liike”.

”EU:n on asetettava sisärajatarkastukset koko unionin alueelle ja hylättävä systemaattisesti ja pikakäsittelyssä turvapaikkahakemukset ihmisiltä, jotka saapuvat toisesta jäsenmaasta”, Purra esitti listassaan tällä viikolla.

”On luovuttava kaikista tilapäisten tai pysyvien taakanjakojärjestelmien luomisesta ja määritettävä Valko-Venäjä ja Venäjä turvallisiksi maiksi”, hän jatkoi.

Kotimaan osalta perussuomalaiset on vaatinut rajavalvonnan tehostamista ja turvapaikanhakijoiden pysäyttämistä rajoilla. Purran mukaan olisi ”hylättävä heidän hakemuksensa ilmeisen perusteettomina”.

Weltin mukaan EU-dokumentissa kerrotaan, että Valko-Venäjän kautta EU-alueelle pyrkivien irakilaisten ja syyrialaisten määrät ovat lentotietojen mukaan kasvussa. EU on ilmaissut haluavansa puuttua tähän lentoliikenteeseen.