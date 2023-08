Oppositiopuolueista nostetaan nyt esille kokoomuksen ja perussuomalaisten puheet viime vaalikaudella, kun puolueet kritisoivat kovin sanoin Marinin hallituksen velanottoa.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 10,1 miljardia euroa alijäämäinen. Koko vaalikauden aikana hallitus on ottamassa velkaa 39,2 miljardia euroa.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen irvailee velkasummalle aseenaan kokoomuksen puheenjohtajan, nykyisen pääministerin Petteri Orpon eduskuntavaalimainos helmikuulta. Mainoksen yhteydessä Orpo kirjoitti X:ssä (entinen Twitter), että ”valtio velkaantuu hallituksen politiikan seurauksena jatkossa 10 miljardia euroa lisää joka vuosi, jos nykymeininki jatkuu ja mitään ei tehdä”.

”Mitähän Petteri Orpo sanoisi, jos kuulisi, että hänen hallituksensa politiikan seurauksena valtio velkaantuu jatkossa 10 miljardia euroa lisää joka vuosi?” Mäkynen kirjoittaa.

”Uusi hallitus ottaa lähes 40 miljardia velkaa. Siis saman verran kuin edellinen. Näin tehdään vaalipuheista huolimatta ja ilman koronakriisiä. Miten se on mahdollista, kun samalla toteutetaan ennennäkemättömän kovat leikkaukset kaikkein pienituloisimpien toimeentuloon?” kysyy SDP:n valtiovarainvastaava Joona Räsänen tiedotteessaan.

”Perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikot pitivät vielä äsken pontevia puheita, joissa kauhisteltiin edellisen hallituksen ottamaa 40 miljardin velkaa. Nyt kun on paljastunut, että oikeistohallitus ottaa saman verran velkaa, on siellä suunnassa kovin hiljaista. Vakava paikka”, kirjoittaa keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu.

Valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps) kysyttiin Ylen maanantain A-studiossa velkapotista. Purran mukaan on kaksi syytä sille, miksi alijäämä on niin suuri.

”Ylipäätänsä tämä tasapaino on parempi kuin mitä se olisi, jos jatkaisimme maaliskuun teknisellä kehyksellä, eli noin 1,5 miljardia euroa parempi tasapaino. Mutta miksi tämä summa on edelleen niin suuri? Ensinnäkin velkalaivaa käännetään hyvin hitaasti. Summat, jotka tässä erityisesti näkyvät taustalla, niistä yksi on hyvinvointialueiden rahoitus eli sote-menot. Pelkästään inflaation aikaan, kun näihin tehdään indeksilisäyksiä, niin nämä menot ovat merkittävästi kasvaneet. Sinne ei olla tekemässä säästöjä, vaan päinvastoin menot merkittävästi kasvavat.”

Purra jatkoi, että menojen kasvu johtuu esimerkiksi koko ajan voimistuvasta väestön ikääntymisestä.

”Sitten se toinen erittäin suuri osa tässä alijäämässä on valtionvelan korot. Tällä kaudella ja tulevina vuosina valtionlainan korkomenot ovat jopa kolminkertaiset keskimäärin siihen verrattuna, mitä ne olivat viime kaudella. Ja vielä hallituskauden lopulla, vuonna 2027, suhteessa alijäämään, korkomenot ovat jopa 38 prosenttia siitä kokonaisuudesta. Raha ei ole halpaa eikä edullista. Nyt se nähdään, kun korot ovat korkealla. Tämä on se taloudellinen perintö, joka tällä hallituksella on.”

Viime kaudella ollessaan oppositiossa perussuomalaiset kritisoi kovin sanoin Marinin hallituksen velanottoa. Purra huomauttaa nyt, että ennen eduskuntavaaleja perussuomalaiset on sitoutunut valtiontalouden tasapainottamiseen kahdessa vaalikaudessa. Hänen mukaansa suunta on oikea.

Hallituskauden lopulla vuonna 2027 alijäämä on tämänhetkisen ennusteen mukaan yhä 9,3 miljardia euroa.

”Jos mietitään tuota 9,3 miljardin alijäämää hallituskauden viimeisenä vuonna, niin se on 2,7 miljardia pienempi kuin mitä se olisi, mikäli jatkaisimme samaan malliin, mikäli emme tekisi mitään”, sanoi Purra.

