Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja kokoomuspoliitikko Jarno Limnéll arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on sodalla uhrannut oman valta-asemansa, Venäjän talouskehityksen ja kansainvälisen maineen.

“Häämöttävä tappio johtaa todennäköisesti vallan vaihtumiseen Kremlissä. Se ei välttämättä tarkoita vakaampaa Venäjää, mutta vaikea myöskään kuvitella vaarallisempaa kuin Putinin johtama Venäjä”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Limnéll muistuttaa, että Venäjällä on edelleen mittava määrä sotamateriaalia, kuten aseita ja tykistöammuksia. Hänen mukaansa Ukraina kykenee kuitenkin ”vähemmällä enempään” saadessaan modernia länsimaista aseistusta.

”Tämä tasoittaa määrällistä eroa. Tuki, kuten HIMARS-raketinheittimet, on hyvin tärkeää Ukrainan sotamenestykselle. Lännen vahvalla tuella Ukrainalla on edellytykset saavuttaa selkeä sotilaallinen voitto Venäjästä ja palauttaa vallatut alueet takaisin. Tämä on tavoite, jota on tinkimättä tuettava. Ukrainalaiset ovat osoittaneet toiminnallaan tavoitteen olevan mahdollinen. Sitä se on”, Limnéll korostaa.

Hänen mukaansa Ukrainalla on nyt voiton avaimet käsissään, mutta se tarvitsee länneltä yhä enemmän kehittynyttä aseistusta ja tukea.

”Käsillä olevaa momentumia ei saa menettää.”

Limnéll arvioi, että Venäjän konventionaalliset keinot käydä sotaa ja saavuttaa menestystä vähenevät sotilaiden ja kaluston osalta. Samalla hän varoittaa epätoivoisten keinojen käyttöön ottamisesta.

“Kenraalivaihdokset eivät tilannetta muuta. Vaihtoehdoksi jää yhä epätoivoisemmat ja moraalittomammat iskut sekä Ukrainassa että sen ulkopuolella. Tähän varauduttava.”