Hallituspuolue RKP ei edelleenkään tiistaina iltapäivällä ollut valmis vahvistamaan jatkoaan Orpon hallituksessa.

Puolueen eduskuntaryhmä on ollut koolla kesäkokouksessa, jossa puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on muun muassa antanut ryhmälle selvityksen hallituksessa valmistellusta rasismin ja syrjinnän vastaisesta selonteosta. Hallituksen selonteon valmistelu on vielä kesken, mutta pääministeri Petteri Orpo (kok) on kehottanut RKP:tä jo tekemään ratkaisunsa hallituksessa jatkamisesta.

Opetusministeri, puheenjohtaja Henrikssonin mukaan tiedonannon valmistelu on edennyt hallituksessa oikeaan suuntaan ja ”melko pitkälle”.

”Nyt olemme pidemmällä kuin olimme esimerkiksi eilen”, Henriksson muotoili.

”Nyt on enemmän edellytyksiä sille, että hallitus voi jatkaa, kuin olen aiemmin nähnyt.”

Hän kuitenkin korosti, että voidakseen itse seisoa tiedonannon takana ja esittääkseen sen hyväksymistä ryhmälleen, täytyy hänellä olla käytettävissään paperin lopullinen versio. Tiedonannon täytyy olla RKP:n asettamien ehtojen mukainen.

”Jos näin käy, tulisin itse ehdottamaan eduskuntaryhmälle, että jatkaisimme työtä tässä Orpon hallituksessa.”

Henriksson kertoi lisäksi, että tietyissä hallituksen sisällä ristiriitoja aiheuttaneissa kysymyksissä ”on tapahtunut lähestymistä”.

”Tilanne on parempi kuin aiemmin kesällä.”

Sekä Henriksson että RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kiittelivät pääministeri Orpoa siitä, että tämä on ottanut tiedonantoprosessin johtajuuden itselleen.

”Tiedonanto on myös tiekartta, miten Suomi tulee jatkossa toimimaan rasismia vastaan”, Henriksson sanoi.

Andersson sanoi omassa puheenvuorossaan, että ”olisi ollut toivottavaa, että meillä jo tänään olisi ollut valmis rasisminvastainen tiedonanto käsiteltävänä”.

Hänen mukaansa RKP:n ryhmä on tyytyväinen tilanteen kehittymiseen Henrikssonilta saadun selvityksen perusteella, mutta päätöksiä ei vielä kyetty tekemään.

”Osa ryhmästä haluaa vielä miettiä”, Andersson kertoi pohdinnoista hallituksen jatkon ja tiedonannon hyväksymisen suhteen.

Hallituksen tiedonanto on luvassa heti eduskunnan syysistuntokauden alussa. Ennakkotietojen mukaan tiedonanto annetaan 6. syyskuuta ja äänestys hallituksen luottamuksesta on luvassa perjantaina 8. syyskuuta. Oppositiopuolueista vasemmistoliitosta ja vihreistä on jo linjattu, että luvassa ovat luottamusäänestykset perussuomalaisministereistä eli valtiovarainministeristä, perussuomalaisten puheenjohtajasta Riikka Purrasta ja elinkeinoministeri Wille Rydmanista (ps).