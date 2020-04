Suomalaisten infuusiolaitteiden kysyntä on noussut huimasti Euroopassa koronatilanteen vuoksi. Infuusiomittareita Oulussa valmistava terveysteknologiayritys Monidor on myynyt varastonsa loppuun ja tuottaa nyt uusia laitteita niin nopeasti, kun kapasiteetti mahdollistaa.

”Infuusiolaitteista on huutava pula ja tuntuu, että ne menevät käsistä. Kysyntää on etenkin Hollannissa ja Britanniassa, joissa ratkaisuamme on jo ehditty markkinoida, mutta tilauksia on tullut myös muista maista”, kertoo Monidor Oy, hallituksen puheenjohtaja, reumatologi Antti Puolitaival.

”Kieltämättä tämä on erikoinen tilanne, ja haluamme olla osaltamme koronatilanteen selättämisessä”, hän jatkaa.

Infuusiomonitorin ainutlaatuisuus piilee siinä, että se mahdollistaa tiputuksen seuraamisen etänä sairaaloiden vuodeosastoilla. Etäseuranta on mahdollista kännykältä tai kanslian näytöltä. Järjestelmä koostuu Monidrop-infuusiomonitorista ja etämonitorointiohjelmistosta. Niiden avulla monitoroituja laskimonsisäisiä neste- ja lääkehoitoja voidaan toteuttaa tavallisilla vuodeosastoilla. Vastaavaa systeemiä ei Antti Puolitaipaleen mukaan ole ollut aikaisemmin markkinoilla.

”Laitteen ja etämonitoroinnin tarkoituksena on tehdä hoitajien työstä helpompaa. Tulevaisuuden sairaaloissa on entistä enemmän yhden ja kahden hengen huoneita, mikä lisää hoitajien juoksemista. Sen vuoksi monitorointiin tulee vielä suurempi tarve.”

Oulun yliopistollisen sairaalan 24 potilaan sydänvuodeosastolla infuusiomonitori on ollut pilottikäytössä parin kuukauden ajan.

”Monitori on mielestäni helpottanut paljon infuusioiden seuraamista. Sen sijaan, että juoksisin jokaisen potilaan luona erikseen, näen nyt monitorilta samaan aikaan kaikki potilaat. Laitteen avulla voin myös säätää täsmällisesti infuusion nopeutta kullakin potilaalla”, kertoo osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Noora Hirvasniemi.

Osastonhoitaja Sanna Kivimäen mielestä kansliassa sijaitseva etäseuranta mahdollistaa myös sen, että infuusion seuraaminen ei ole yhden hoitajan varassa, vaan kaikkien hoitajien on mahdollista nähdä infuusiot monitorista.

”Tässä voi myös yhdellä hoitajalla olla samaan aikaan kymmenenkin potilasta, mikä vähentää huomattavasti päivittäisiä askelia.”

Ylivieskassa laite on käytössä terveyskeskuksen vuodeosastolla.

”Antibioottitiputuksilla käyvät avoasiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun tiputukset eivät veny, koska pystymme katsomaan sopivan tiputusnopeuden ja seuraamaan milloin tiputus loppuu”, kertoo sairaanhoitaja Katja Leppälä Ylivieskan terveyskeskuksen vuodeosastolta.

Monidor sai infuusiomonitorin ensimmäisen vaiheen valmiiksi alkuvuodesta 2018. Paranneltu ja edullisempi versio tuli markkinoille vuodenvaihteessa.

”Sen kaupallistaminen on alkanut juuri nyt. Koronaviruksen vuoksi tuli merkittävä kysyntäpiikki, ja teemme töitä, jotta pystymme handlaamaan kokonaistilanteen.”

Puolitaipaleen mukaan markkinoiden fokus on ollut ennen koronatilannetta kuitenkin kotimaassa.

”Toivomme, että sairaalat kiinnostuvat tästä nyt, kun tehohoitopaikkoja ja tehovalvontapaikkoja on perustettu paljon lisää ja vuodeosastot täyttyvät nopeasti.”

Etäseuranta vähentää myös hoitajien riskiä saada koronavirustartunta.

Kasvuvaiheen yrityksen ensimmäiset tuotantoerät on pieniä.

”Puhutaan satojen kappaleiden eristä.”

Puolitaipaleen mukaan Monidor työllistää Oulussa noin kymmenen ihmistä. Tuotannon on mahdollistanut se, että Oulussa on alan vahvaa osaamista Nokian jäljiltä.

”Ennusteeni on että kansainvälistymme nopeasti ja saamme laitteemme esille näkyvästi Euroopan päämarkkinoille. Kansainvälistymisessä on tärkeää, miten onnistumme kotimaassa.”

