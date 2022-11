Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition tiedottavat tukevansa 1,5 asteen lämpenemistavoitteessa pysymistä.

Käynnissä on YK:n ilmastokokous Egyptissä. Ilmassa on merkkejä, että osa valtioista haluaisi livetä tavoitteesta, EK tiedottaa.

”Neuvotteluissa on viitteitä, että osa valtioista haluaa ottaa takapakkia sitoumuksista 1,5 asteen tavoitteeseen. Haluamme yhdessä laajan kansainvälisen yritysten ja järjestöjen joukon kanssa tukea ensi viikon neuvotteluja tavoitteissa pysymiseksi ja huomion siirtämiseksi ilmastotavoitteiden toimeenpanoon”, toteaa Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen tiedotteessa.

Kansainvälisen vetoomuksen valtioille tavoitteessa pysymisestä on koonnut maailmanlaajuinen We Mean Business -koalitio.

”Kirjeellä on 228 allekirjoittajaa ympäri maailman, mukaan lukien muun muassa IKEA, Volvo ja Unilever. Myös 45 miljoonaa yritystä 100 eri maasta edustava Kansainvälinen kauppakamari ICC on vedonnut valtiojohtajiin 1,5 asteen tavoitteen puolesta”, EK:n tiedotteessa kerrotaan.

Pariisin sopimus pyrkii 1,5 asteen lämpenemisessä pysymiseen ja sitoutuminen tavoitteseen vahvistettiin Glasgow’n ilmastokokouksessa viime vuonna. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on korostanut, että 1,5 asteen lämpenemisen jälkeen ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja luontoon ovat merkittävästi pahempia.

”Yritykset ovat valmiita tarjoamaan ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Puhtaan energian tuotanto, energiatehokkuus, kiertotalous ja vähähiilinen teollisuus tuovat suuria kasvun ja investointien mahdollisuuksia. Valtioilta tarvitaan Egyptin ilmastokokouksesta selvä viesti, että sovittu kurssi kohti 1,5 astetta pitää”, sanoo EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo.

