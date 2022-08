Kiinalaisen ByteDancen somesovellus TikTok on onnistunut horjuttamaan Metan valta-asemaa sosiaalisen median alalla.

Erityisesti nuorten suosiman somesovellus TikTokin taustalla näyttää olevan runsaasti entisiä Kiinan valtiollisten mediayhtiöiden työntekijöitä. Asia käy ilmi talouslehti

Selvityksen perusteella TikTokissa ja ByteDancessa työskentelee yhteensä 300 entistä Kiinan valtionmedian työntekijää. Näistä 15 on profiilien perusteella edelleen töissä Kiinan valtiollisissa mediayhtiöissä.

ByteDancella on LinkedIn-profiilien perusteella johtotehtävissä useita henkilöitä, jotka ovat aiemmin tehneet uran vastuullisissa tehtävissä Kiinan valtiontehtävissä. Esimerkiksi TikTokin sisältöstrategiasta vastaavana johtajana toimii entinen Xinhua Newsin johtava kirjeenvaihtaja. Xinhua News on tiukasti Kiinan hallinnon näpeissä.

Kiinan valtiolliset mediayhtiöt toimivat kommunistisen valtionhallinnon propagandasiipenä. Yhtiöt toimivat aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa, missä ne levittävät kommunistipuoluetta tukevaa disinformaatiota.

Forbesille puhunut ByteDancen tiedottaja Jennifer Banks kertoo yhtiön rekrytoivan työntekijöitä puhtaasti henkilön ammattitaidon perusteella. Hänen mukaansa yhtiön työntekijöillä ei myöskään saa olla sivutöitä tai liiketoimia, jotka olisivat ristiriidassa ByteDancen tavoitteiden kanssa. LinkedIn-profiilien perusteella näyttää kuitenkin siltä, että siirtyminen valtionmedian vastuutehtävistä ByteDancelle on varsin yleinen urapolku.

TikTok on saavuttanut valta-aseman myös länsimaissa erityisesti teinien ja nuorten aikuisten keskuudessa. Siksi ByteDancen työntekijöiden kytkökset Kiinan propagandakoneistoon aiheuttavat kysymyksiä siitä, voisiko Kiinan valtio yrittää hyödyntää sovellusta omiin tarkoitusperiinsä.

Sekä TikTok että ByteDance kieltäytyivät vastaamasta Forbesin kysymyksiin siitä, ovatko yhtiöt tehneet tai levittäneet sisältöjä yhteistyössä Kiinan valtion mediayhtiöiden kanssa.

TikTokin ja ByteDancen 300 entistä Kiinan valtionmedian työntekijää on someyhtiöiden keskuudessa täysin omassa luokassaan. Vertailun vuoksi Googlella ja YouTubella on LinkedIn-profiilien perusteella yhteensä 23 entistä Kiinan valtionmedian työntekijää. Metan , Facebookin ja Instagramin palveluksessa heitä on 14. Kaikki työntekijät eivät tosin käytä LinkedIn-palvelua, joten todelliset luvut voivat olla suurempia.

