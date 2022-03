Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) tapauksessa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

”Helsingin käräjäoikeus on tänään antamallaan tuomiolla hylännyt kansanedustaja Päivi Räsästä ja Suomen Luther-säätiön asiamiestä Juhana Pohjolaa vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan nostetut syytteet ja muut vaatimukset kokonaisuudessaan sekä velvoittanut valtion korvaamaan heidän ja säätiön oikeudenkäyntikulut”, käräjäoikeuden tiedotteessa todetaan.

Syytteet koskivat Räsäsen vuonna 2004 julkaistua pamflettia, kesällä 2019 julkaistua Twitter-viestiä sekä Räsäsen lausumia joulukuussa 2019 Ruben Stillerin radio-ohjelmassa. Valtakunnansyyttäjän mukaan oli syytä epäillä hänen syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.

Rikoslaki 10 §: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Räsänen ja Pohjola kiistivät syytteet sananvapauteensa ja uskonnonvapauteensa vedoten. Käräjäoikeus katsoi, että uskonnonvapaus ja sananvapaus eivät ole rajoittamattomia. Niiden rajoittaminen edellyttää kuitenkin painavaa yhteiskunnallista syytä. Seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden turvaaminen voi olla tällainen syy.

Käräjäoikeus piti osaa syytteessä siteeratuista Räsäsen pamfletin tekstikohdista homoseksuaaleja loukkaavina.

”Käräjäoikeus on ottanut huomioon Räsäsen kirjoituksen taustan ja asiayhteyden, syytteessä siteerattujen kohtien tekstikontekstin, kirjoituksen kokonaisuudessaan sekä siitä ilmenevän kirjoituksen tarkoituksen ja katsonut ettei Räsäsen kirjoituksessaan esittämissä syytteessä siteeratuissa mielipiteissä ja väitteissä niiden loukkaavuudesta huolimatta ollut kysymys vakavuudeltaan sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta.”

Koska itse kirjoitusta koskeva syyte on hylätty, myös Luther-säätiön asiamieheen kohdistettu syyte hylättiin, sillä se liittyi Räsäsen kirjoituksen julkaisemiseen ja yleisön saatavilla pitämiseen.

Syytteet tviitistä ja radiopuheista

Toinen Räsäsen syytteistä koski 17.6.2019 julkaistua Twitter-viestiä, joka liittyi kirkon kumppanuuteen Pride-tapahtumassa.

”Tältä osin käräjäoikeus on ottanut huomioon Räsäsen tviitissä käyttämän ilmaisun, tviitin tarkoituksen ja liitynnän yhteiskunnallisen keskusteluun. Käräjäoikeus on katsonut, että keskusteluun osallistuessaan ja kirkkoa kritisoidessaan Räsäsen kansanedustajana ja kirkkovaltuutettuna julkaisema tviitti ei loukkaavuudestaan huolimatta ollut ylittänyt sananvapauden rajoja.”

Kolmas Räsäsen syytteistä koski Räsäsen lausumia Yle Puhe -radiokanavan ohjelmassa Ruben Stiller ja sen jaksossa ”Mitä Jeesus ajatteli homoista?”.

”Räsänen oli ohjelmassa vastannut Stillerin esittämiin kysymyksiin ja pyrkinyt osana keskustelua perustelemaan omia mielipiteitään. Räsäsen homoseksuaalisuutta koskevat kannanotot olivat perustuneet hänen uskonnolliseen vakaumukseensa.”

”Tältä osin käräjäoikeus on pitänyt osaa Räsäsen lausumista homoseksuaaleja loukkaavina. Käräjäoikeus on ottanut huomioon lausumien sisällön, kyseisen radio-ohjelman luonteen ja asiayhteyden, jossa loukkaavina pidettävät lausumat oli esitetty. Käräjäoikeus on päätynyt siihen, ettei Räsäsen lausumissa ollut kysymys vakavuudeltaan sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta.”

Räsäsen tapaus on saanut runsaasti julkisuutta. Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorilta Matti Tolvanen arvioi aiemmin Uudelle Suomelle, että ”valtakunnansyyttäjä selvästi hakee Räsäsen jutulla ennakkopäätöstä kiihottamisen suhteesta uskonnonvapauteen ja sananvapauteen”.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio puolestaan on nähnyt tapauksessa useita poikkeuksellisia piirteitä.

LUE SEURAAVAKSI: