Poliisin rahoitus on ollut kuuman poliittisen keskustelun aiheena. Poliisin toimintamenojen määrärahat ovat kasvaneet useiden vuosien ajan ja ensi vuodeksikin on luvassa taas korotusta. Poliisihallituksen mukaan käytettävissä olevat rahat kuitenkin laskevat ja edessä on sen vuoksi yt-neuvottelut.

Poliisihallitus kertoi elokuun lopussa, että yksi syy sen talousahdinkoon ovat ”koko ajan kasvavat pakolliset menot”, kuten tieto- ja viestintäteknologian menot ja toimitilamenot. Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on nostanut esiin samat kulut.

”Kun on tullut lisärahoitusta, se on valunut ICT:hen ja toimitiloihin. Se ei ole mennyt poliisihenkilöiden palkkaamiseen. Tämä on ongelma”, Ohisalo sanoi Demokraatille vuonna 2019.

Alma Talentin toimitus pyysi Poliisihallitukselta tietoa poliisin ict- ja toimitilamenojen kehityksestä.

Poliisin kulurakenne 2017–2019, milj. € 2017 2018 2019 2020 2021 ICT 61 66 71 82 89 Toimitilat 71 72 76 76 82 Palkat 539 550 582 598 613 Muut 102 97 114 109 118 Yhteensä 773 785 843 865 902

Lähde: Poliisihallitus. Tämän vuoden luvut perustuvat ennusteeseen. Osa kuluista katetaan poliisin lupatoiminnan tuomilla tuloilla.

Poliisihallituksen toimittamien lukujen perusteella ict-kuluihin on tulossa kasvua 46 prosenttia vuodesta 2017 tähän vuoteen ja toimitilojen kuluissa kasvua on tulossa 16 prosenttia.

Kulut paisuvat

Vuoden 2022 luvut ovat vielä vahvistamattomia. Poliisihallitus arvioi, että toimitilamenot ovat ensi vuonna 84,4 miljoonaa euroa. Ensi vuoden ict-kulujen osalta on vielä auki olevia asioita, mutta Poliisihallitus listasi siihen liittyviä kuluja 89,5 miljoonan euron verran.

”Vuosi vuodelta nousseet ict- tai toimitilamenot vievät yhä suuremman osan perusbudjetista”, kerrotaan Poliisihallituksen elokuussa laatimassa arviossa.

”Poliisi ottaa käyttöön uusia järjestelmiä muun muassa lainsäädännön muutosten johdosta, osana kansainvälisiä järjestelmiä tai mobiliteettivaatimusten kasvaessa.”

Korjausvelka uhkaa

Poliisihallituksen mukaan lakisääteisten muutosten vuoksi tehty pakollinen ict-kehitys on viimeiset vuodet vienyt resurssit siinä määrin, että ”perusympäristö” on päässyt rapautumaan.

Kehitys on aiheuttanut teknistä korjausvelkaa, joka Poliisihallituksen mukaan aiheuttaa todennäköisesti kriittisten tietojärjestelmähäiriöiden määrän kasvua. Lisäksi seurauksena on Poliisihallituksen mukaan todennäköisesti ”riskejä sisäiseen turvallisuuteen” liittyen tietojen ja henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn.

”Tekninen velka kasvaa nykyisellä trendillä kahden seuraavan vuoden aikana äärimmäisen heikkoon tilanteeseen.”

Poliisihallituksen mukaan toimitilakustannuksiin vaikuttavat taas vuokrien indeksikorotukset, joita ”ei huomioida määrärahatasossa vastaavalla indeksikorotuksella”.

Talousarvioesityksessä poliisille on myönnetty ensi vuodelle 808 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna käyttö on arviolta 838 miljoonaa. Budjetissa poliisille ensi vuodelle myönnettävät varat ovat suuremmat kuin tänä vuonna.

Vuonna 2021 poliisin rahoitusta nostaa kuitenkin lisätalousarvio sekä edelliseltä vuodelta siirtynyt runsaan 30 miljoonan määräraha. Poliisihallituksen mukaan siirtyvää erää ei ole juurikaan jäämässä ensi vuodelle.

LUE LISÄÄ: