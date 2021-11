Oikeusasiamiehen tulisi arvioida Tomi Louneman lähtöön Huoltovarmuuskeskuksesta johtanut prosessi, katsoo oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

Heinonen vaatii blogissaan, että oikeusasiamies käy läpi pääministeri Sanna Marinin (sd), työministeri Tuula Haataisen (sd) ja entisen kansliapäällikön Jari Gustafssonin toimet asiassa. Katse kääntyy Heinosen mukaan heihin nyt, kun oikeus päätti olla syyttämättä HVK:n entistä johtoa maskikauppajupakassa.

HVK:n johdon vaihtoa tosin vaadittiin myös kokoomuksen omista riveistä maskikohun aikaan.

Heinosen mukaan Suomen "koronan hoito alkaa paljastua rumalla tavalla”.

”Räikeimmäksi toistaiseksi julkitulleeksi asiaksi tässä näyttää paljastuvan se, miten pääministeri Sanna Marinin hallitus teki Huoltovarmuuskeskuksen syntipukin vaikeassa tilanteessa. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema käytännössä laitettiin eromaan”, Heinonen toteaa blogissaan.

”Tämä on vakava tapaus. Olisi tärkeä, että eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri selvittäisivät, rikottiinko HVK:n Tomi Louneman eroon johtaneessa tapahtumaketjussa lakia”, Heinonen vaatii Twitterissä.

Asia oli viikonloppuna esillä

Lounema on todennut viikonloppuna julkisuuteen, ettei hänellä ollut muita vaihtoehtoja kuin erota tehtävästään sen jälkeen, kun pääministeri totesi julkisuuteen, ettei Lounema nauti luottamusta. Valtioneuvosto nimittää HVK:n toimitusjohtajan.

Pääministeri Marin ilmoitti huhtikuussa 2020, ettei Lounema nauti hänen luottamustaan pieleen menneiden maskikauppojen seurauksena. Iltalehti kertoi esitutkintamateriaaliin viitaten, että poliitikot painostivat poikkeuksellisella tavalla HVK:ta suojainhankintoihin.

”Meillä löytyy oikeuskäytäntöä sellaisista tapauksista, joissa työntekijä on toki Louneman tapaan teknisesti irtisanoutunut itse, mutta myöhemmin tuomioistuin on päätynyt siihen, että irtisanominen on ollut laiton”, Heinonen huomauttaa ja puhuu ”savustamisesta ulos”.

Lauantaina Marin kommentoi asiaa puoluevaltuuston kokouksessa Oulussa.

”Muistelen tuota kevättä 2020 ja muistan hyvin silloisen toimitusjohtajan omat sanat. Hän itse tuolloin sanoi, että hän kantaa täyden vastuun siitä, mitä HVK:ssa on tehty”, Marin sanoi lauantaina Helsingin Sanomien mukaan.

”Tämän mukaisesti hän on toiminut. Hänhän itse irtisanoutui omasta tehtävästään, ja työ- ja elinkeinoministeriö tietenkin HVK:n ohjaajana pyysi tuolloin selvitystä.”

Heinosen mukaan Marin väistelee ”omaa ratkaisevaa rooliaan”.

”Tämä on hävytöntä. Ei näytä pääministeri Sanna Marin näkevän omassa toiminnassaan mitään väärää. Toivottavasti kuitenkin vielä selvitetään oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin toimesta, oliko pääministerin toiminnassa kuitenkin jotain laitonta tai väärää”, Heinonen tviittaa.

Näin arvioivat oikeusoppineet

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen arvioi viikonloppuna julkisuuteen, ettei näe ongelmallisena tapaa, jolla Lounema joutui jättämään tehtävänsä pääministerin luottamuspulasta johtuen, koska virkasuhde tai toimitusjohtajasopimus ei tuo tavanomaista palvelussuhdeturvaa.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtorin Matti Muukkonen kuitenkin huomauttaa Twitterissä, ettei Lounemalla ollut virkasuhdetta tai toimitusjohtajasopimusta vaan tavallinen työsopimus, jossa viitataan palvelussuhteen päättymisen osalta nimenomaan työsopimuslakiin. Muukkonen on pyytänyt Louneman sopimuksen ministeriöstä.

Muukkonen tarkentaa Iltalehdelle, että jos taustalla on ollut painostamisesta, kysymykseen voi tulla työsopimuslain mukainen laiton irtisanominen tai vaihtoehtoisesti erilaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos havaitaan, että Lounema ei olekaan tehnyt irtisanoutumista vapaasta tahdostaan vaan painostettuna.

”Kysymys on lähinnä siinä, onko luottamuksen menetys sellainen peruste, jolla tässä maassa työsopimussuhteen saisi irtisanoa”, Muukkonen tviittaa.

Muukkonen näkee joukkohysterian piirteitä siinä, miten HVK:n johdon vaihtamista vaadittiin julkisuudessa maskijupakan aikoihin.

”Kokoomuskin meni samaan joukkohysteriaan silloin mukaan”, hän tviittaa.

Kokoomus kritisoi keväällä 2020 Huoltovarmuuskeskuksen suojainkauppoja, mutta kritiikin kärki kohdistui pääasiassa ministeri- ja hallitustasolle.

LUE MYÖS: