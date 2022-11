Omikron BA.5 on yhä valtavirus Suomessa. Kuva Pasi Liesimaa/IL

Korona. Omikron BA.5 on yhä valtavirus Suomessa. Kuva Pasi Liesimaa/IL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan näillä näkymin terveet työikäiset aikuiset eivät tule tarvitsemaan enää uusia koronarokotteita.

Jos tilanne oleellisesti muuttuu, täytyy asiaa hänen mukaansa arvioida uudelleen.

Nohynek puhui THL:n tiedotustilaisuudessa.

Nohynek kommentoi myös keskustelua terveydenhuollon ammattilaisten tehosterokotteiden tarpeellisuudesta. Hän kertoi terveydenhuollon ammattilaisilla tehdyistä tutkimuksista tehosterokotteista ja sanoi, että niissä seuranta-aika oli lyhyt ja eivätkä otoskoot olleet kovin suuret. Nohynekin mukaan tutkimuksista voidaan siis saada hyvin erilaisia tuloksia.

”Koronarokote on lääke, jonka antamiseen pitää olla riittävät lääketieteelliset perustelut”, hän sanoi.

THL:n terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helveen mukaan keskustelu aiheesta ei ole turha, mutta keskustelu jota käydään ilman riittävää taustatietoa ei aina ole hänen mukaansa kovin hedelmällinen.

Nohynekin mukaan riittävä aikaväli rokotteiden välillä on tärkeä.

”Lisärokotteilla ei voida enää merkittävästi parantaa vastetta.”

Nohynek muistutti, että THL:n suositukset tehdään väestön näkökulmasta, ja yksilön näkökulma voi olla eri.

Sairaalahoidon pituus lyhentynyt

Koronavirusjäämiä on yhä runsaasti Suomen jätevesissä, kertoi tiedotustilaisuudessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuija Leino .

Tärkein epidemiologinen mittari tällä hetkellä on sairaalahoitoon johtavien tartuntojen ilmaantuvuus.

Sairaalahoidon pituus on selvästi lyhentynyt aiemmasta.

”Sairaalahoidossa on kuormitusta, mutta merkittävällä osalla hoidon syy ei ole korona”, Leino kertoo.

Koronakuolemia syksyllä paljon

Koronakuolemissa Suomi on eurooppalaisittain melko pienissä kuolleisuusmäärissä, THL johtava asiantuntija Sirkka Goebeler kertoi. Maailmanlaajuisesti kaikkia koronaan liittyviä kuolemia ei ole raportoitu.

Tänä syksynä on Suomessa kuitenkin ollut paljon koronakuolemia. Yksi selittävä tekijä on se, että tartuntoja on paljon.

Kaikissa ikäryhmissä on kuolemia, mutta kuolemat osuvat etenkin iäkkääseen väestöön. Monet iäkkäät kuolleet ovat rokotettuja, mutta eivät kaikki.

”Rokottamattomuus on edelleen koronaviruskuoleman riskitekijä”, Goebler sanoi.

Yksikin rokotus tai sairastettu korona vähentää Goeblerin mukaan riskiä kuolla. Myös ottamalla influenssarokotteen voi vähentää riskiä kuolla koronaan.

Terveysturvaajat-osaston johtaja Helve korosti, että rokotteen suoja vakavaa tautia vastaan on edelleen hyvä. Hän sanoi THL:n arvioivan jatkuvasti suosituksiaan, mutta sanoi, ettei ainakaan vielä ole perusteita muuttaa suositustaan.