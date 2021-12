n käsissä. Velkaantuneimman euromaan Kreikan kohtalo on riippuvainen Euroopan keskuspankin tukiohjelmista.

Kreikan keskuspankki suunnittelee Financial Timesin mukaan Euroopan keskuspankille EKP:lle vetoomusta siitä, että maan velkakirjat pysyisivät EKP:n tukiostojen piirissä, vaikka niin sanotut pandemiatukiostot ajettaisiin alas maaliskuusta alkaen.

Pelkona on, ettei Kreikka pysty keräämään rahoitusta markkinoilta, jos se putoaa tukiohjelmista pois.

Pandemian vuoksi rakennettu osto-ohjelma PEPP on EKP tukitoimista ainoa, jossa Kreikan valtionlainat ovat mukana, koska niillä on roskalainaluokitus. Analyytikot ja myös Kreikan valtiovarainministeriön virkamiehet odottavat maan luokituksen nousevan pois roskalainaluokasta aikaisintaan vasta vuoden 2023 parlamenttivaalien jälkeen.

Kreikalla on euromaiden ylivoimaisesti suurin velkasuhde: sillä on valtionvelkaa yli 200 prosenttia bruttokansantuotteesta. Maa on velkasuhteensa takia komission erityisvalvonnassa.

EKP:n pandemiatuen ansiosta Kreikka pystyi viime vuonna jopa aloittamaan vuosien 2010-2012 tukipaketeista peräisin olevien velkojen takaisinmaksun. Jos keskuspankin tuki loppuu, myös nämä maksut uhkaavat jäädä maksamatta.

Kreikan velkakriisiin johtanut tilanne kärjistyi loppuvuodesta 2009, kun maan budjettialijäämä ja valtionvelka kasvoivat niin suuriksi, että sijoittajien luottamus Kreikan velanmaksukykyyn alkoi heiketä. Kriisi oli pahimmillaan huhtikuussa 2010, jolloin maan luottoluokitus laskettiin roskalainaluokkaan ja kävi selväksi, että Kreikka ei enää kykene hankkimaan rahoitusta markkinoilta.

EKP ei vielä ole tehnyt selvää päätöstä PEPP-ohjelman lopettamisesta. Alun perin on määritelty, että siihen liittyvät netto-ostot loppuvat maaliskuussa 2022. Keskuspankki on kuitenkin linjannut, että ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin olevan ohi.

Kreikan keskuspankin pääjohtaja Yannis Stournaras on tilanteen suhteen kuitenkin toiveikas.

”On totta, että emme ole päässeet roskalainaluokasta vielä, mutta olen varma, että jos pandemia ei olisi iskenyt, luottoluokitus olisi jo parantunut”, hän kommentoi Bloombergille.

