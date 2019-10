Bella Forsgrén on vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Eduskunta. Bella Forsgrén on vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén nostaa hallituskauden tärkeimpänä lakihankkeena esiin translain, jonka Rinteen hallitus aikoo uudistaa.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa sukupuoltaan korjaavan on oltava lisääntymiskyvytön.

”Hirvein asia on se pakkosterilisaatio. Se on räikeä ihmisoikeusloukkaus”, Forsgrén sanoo Uudelle Suomelle.

Uusi Suomi kysyy 200 kansanedustajaa -juttusarjassaan kaikilta kansanedustajilta, mikä on kullekin henkilökohtaisesti tärkein lakihanke alkaneella vaalikaudella.

Forsgrén toteaa haluavansa nostaa esiin yhdenvertaisuuskysymyksiä.

"Haluan nostaa sieltä sen translain yksittäisenä lakina. Se on niin kova ihmisoikeustilanne tällä hetkellä, mikä todella monella transihmisellä on ja mitä valtio pistää tekemään, että kyllä ajattelen, että se on ihmisoikeusnäkökulmasta kyllä eniten tarvittava muutos.”

Forsgrén huomauttaa, että Suomi on saanut asiasta myös noottia: Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) on vaatinut Suomea muuttamaan lakia, joka edellyttää transsukupuolisten pakkosterilointia.

Forsgrén nostaa Uuden Suomen haastattelussa esiin myös monia muita lakihankkeita ja avaa mielenkiintoista taustaansa. Kolmevuotiaana Suomeen adoptoitu Forsgrén kasvoi suurperheessä Äänekosken syrjäkylällä.

