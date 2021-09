Tšekin hallitus ei aio niellä EU:n aikeita kieltää polttomoottoriautojen valmistus unionin markkinoille vuonna 2035. Maan pääministeri Andrej Babiš sanoo, että hän puolustaa maansa autoteollisuutta.

”Emme hyväksy fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen myyntikieltoa. Se ei ole mahdollista”, sanoi Babiš uutistoimisto Bloombergin mukaan iDnes-uutissivustolla.

ANO-puolueen Babišin mukaan Tšekille ei sanella sitä, ”mitä vihreät fanaatikot keksivät Euroopan parlamentissa”.

Tšekin tasavalta tunnetaan erityisesti Škodan kotimaana, mutta maassa on myös muiden autonvalmistajien tehtaita, kuten esimerkiksi Toyotan ja Hyundain. Autoteollisuus on maan ulkomaankaupan kulmakivi, ja sen osuus kansantaloudesta on lähes kolmannes. Väkilukuun verrattuna Tšekki on yksi maailman johtavista autoteollisuusmaista.

Tšekki on vuorollaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Babiš aikoo nostaa polttomoottorikysymyksen yhdeksi pääasiaksi maansa puheenjohtajakaudella.

Babišta, joka on maansa toiseksi rikkain ihminen, on kuvailtu EU-kriittiseksi populistipoliitikoksi. Hän hakee pääministerin pestilleen jatkokautta ensi kuussa järjestettävissä vaaleissa.

Maan tärkein autonvalmistaja Škoda kuuluu Volkswagen-konserniin, joka sähköistää mallistoaan vauhdilla. VW-brändin osalta bensiini- ja dieselautojen myynti Euroopassa on määrä lopettaa vuosien 2033–2035 välillä, kertoi Volkswagenin hallituksen jäsen, merkin myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Klaus Zellmer kesäkuussa.

Konserniin kuuluva Audi puolestaan lanseeraa viimeisen uuden polttomoottoriauton vuonna 2026, ja lopettaa niiden valmistamisen vuonna 2033.

