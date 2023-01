Venäjän arvioidaan valmistelevan uutta suurhyökkäystä Ukrainan itäosiin. Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi omassa katsauksessaan, että hyökkäys alkaisi ”tulevina kuukausina”. Italialaisen Corriere della Sera -sanomalehden mukaan Ukrainan puolustusneuvoston puheenjohtaja Oleksi Danilov ennakoi hyökkäyksen alkavan 24. helmikuuta, eli samana päivänä, jolloin tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen sodan Ukrainassa.