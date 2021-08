Pääministeripuolue sdp:n kansanedustaja ja tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotusta kestämättömänä poliisin rahoituksen osalta.

Hallitus kokoontuu syyskuun alussa budjettiriiheen. Valtiovarainministeriö toimitti ehdotuksensa ministeriöille viime viikolla.

Poliisihallitus huomautti maanantaina, että hallituksen kevään kehyspäätös ei sisältänyt poliisin tarvitsemia resursseja, joilla edes nykytasoinen toiminta poliisissa voitaisiin taata.

Nyt sdp:n kansanedustaja Kari vaatii poliisin resurssien turvaamista pitkäjänteisesti. Hän viittaa Poliisihallituksen arvioon, jonka mukaan valtiovarainministeriön budjettiehdotus on poliisin osalta 35–40 miljoonaa euroa alijäämäinen. Poliisihallituksen lisäksi myös poliisiliitto SPJL varoitti kovista sopeutustoimista ja henkilöstövähennyksistä, joihin säästö toteutuessaan johtaisi. Liiton mielestä poliisin rahoitus olisi muutettava jokavuotisesta esimerkiksi vaalikauden mittaiseksi.

”Vaikka Suomessa on pohjoismaisessa vertailussa todella vähän poliiseja, leikkausuhka on päällä vaalikaudesta toiseen huolimatta siitä, mitkä puolueet ovat hallituksessa. Tähän on saatava muutos, ja pitkäjänteinen rahoitus poliisien määrän nostamiseksi vuosittain hallitusohjelman määrittelemälle tasolle tulee turvata. Resurssipaineilla ja pakottamisella jatkuvien sopeutussuunnitelmien laatimiseen ei saavuteta yhtään mitään. Tälle menolle on laitettava nyt vihdoin piste”, Kari vaatii tiedotteessa.

Hallitusohjelmakirjauksesta pidettävä kiinni

Hallitusohjelman mukaan poliisien määrä nostetaan 7 500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä, kun SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne arvioi, että ensi vuoden rahoituskehys mahdollistaa enintään noin 7050 poliisin rivissä pitämisen. Hän kritisoi poliitikkoja siitä, että poliisin kroonista rahoitusvajetta on vuosikaudet paikattu erillisillä lisärahoituksilla.

Sdp:n Karin mukaan hallituksella ei ole mitään syytä joustaa tavoitteestaan kasvattaa poliisien määrää. Hänen mielestään nyt esitetyt huolet on otettava vakavasti. Hän huomauttaa, että poliisin kannalta kysymys on kyvystä suoriutua virkavastuullisen tehtävän hoitamisesta kunnialla.

”Poliisien määrästä ja resursseista näyttää tulleen jokasyksyinen poliittinen veivaus. On täysin kohtuutonta, että poliisin resursseista on tehty valtiontalouden varaventtiili”, Kari toteaa.

”Mitä vähemmän rikoksia torjutaan tai selvitetään ja mitä vähemmän poliisi näkyy katukuvassa, sitä enemmän kansalaisten luottamus poliisiin on vaarassa rapautua. Tämä kehityskulku olisi yhteiskunnalle äärimmäisen haitallinen, eikä meillä ole siihen yksinkertaisesti varaa.”

Kritiikkiä oppositiosta

Myös oppositiosta vaaditaan poliisin resurssien turvaamista. Kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru ja Arto Satonen ihmettelevät tilannetta Twitterissä.

”Uskomaton tilanne. Poliisien määrän piti kasvaa. Hallitusohjelman kirjaus ei toteudu”, Kiuru tviittaa.

”Hallituksen arvovalinta on erikoinen. Kaikkeen muuhun on velkarahaa, mutta ei poliisille!” huomauttaa Satonen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen katsoo, että hallituksen leikkaussuunnitelmat vaarantavat kansalaisten turvallisuuden.

”Suomalaiset tutkitusti luottavat poliisiin ja hallituksen onkin syytä taata poliisille riittävät resurssit, jotta luottamus poliisin kykyyn turvata suomalaisten turvallisuutta säilyy tulevaisuudessakin”, Antikainen vaatii tiedotteessa.