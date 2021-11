Ravintoloiden koronarajoituksia jatketaan vuoden loppuun saakka. Hallitus päätti asiasta maanantai-iltana.

Valtioneuvosto tiedottaa, että ravintoloiden toimintaa rajoittavan asetuksen voimassaoloa jatketaan 31.12.2021 saakka. Lisäksi ravitsemisliikkeiden rajoitukset otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnassa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 15.11.2021. Ravintoloiden rajoitukset puolestaan tulevat uusilla alueilla voimaan keskiviikkona 17.11.2021.

Leviämisalueiden rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat näin ollen voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Kanta-Hämeen maakunnassa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 17.11. alkaen.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista. Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Muualla maassa ei 17.11. alkaen ole enää voimassa erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin. Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.

Hallitus linjasi viime viikolla, että epidemian alueellisista vaihekuvauksista luovutaan.

”Aiempien epidemian vaihekriteerien tilalle on valmisteltu nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat epidemian leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit. THL julkaisee epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit täyttävien alueiden tiedot verkkosivuillaan 15. marraskuuta alkaen”, valtioneuvosto kertoo tiedotteessa.

