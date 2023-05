Tasavallan presidentti Sauli Niinistö peräänkuuluttaa keskustelua rauhasta Ukrainassa.

”Euroopassa olemme jo yli vuoden ajan joutuneet kohtaamaan jotain käsittämätöntä. Täysimittainen sota on palannut mantereellemme”, Niinistö sanoi torstaina puheessaan diplomaattipäivällisillä Presidentinlinnassa.

Niinistön mukaan Ukraina ansaitsee laajaa kansainvälistä tukea oikeutetulle itsepuolustukselleen taistelukentällä.

”Samalla se ansaitsee kuitenkin myös laajaa kansainvälistä tukea etsiessään kestävää ulospääsyä sodasta. Oikeudenmukainen rauha voi olla vain sellainen, jonka Ukraina voi hyväksyä, sellaisena ajankohtana, joka on Ukrainan kannalta hyväksyttävä. Näillä ehdoilla meidän on jo nyt uskallettava puhua myös rauhasta. Ei Ukrainasta, ei ilman Ukrainaa. Vaan Ukrainan kanssa.”

Nämä tehtävät ovat ”pelottavan vaikeita”

Ukrainalaisten inhimillinen kärsimys on sietämätöntä ja sen on loputtava, Niinistö vaatii, mutta nostaa esiin myös toisen ongelman.

”Ukrainan rajojen ulkopuolella meidän olisi ymmärrettävä paremmin, että on myös muita ongelmia. Niin vaikeasti käsin kosketeltavilta kuin ne tuntuvatkin, ne vaikuttavat meihin kaikkiin. Tämä sota rikkoo vakavasti kansainvälistä oikeutta ja koko kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä. Niitä huolellisesti luotuja yhteisiä rakenteita, periaatteita ja sopimuksia, joiden tarkoituksena on suojella jokaista meistä voimankäytön uhalta tai voimankäytöltä. Tämä ei ole vain alueellinen kysymys tai länsimainen huolenaihe. Tämä on maailmanlaajuinen tragedia. Sen pitäisi yhdistää meitä, ei erottaa meitä.”

”Edessämme – koko maailmanlaajuisen yhteisömme edessä – olevat tehtävät ovat pelottavan vaikeita: yhtenäisyyden saavuttaminen jakolinjojen aikana, kansainvälisten instituutioiden puolustaminen kiivaan geopoliittisen kilpailun aikana, pyrkimys oikeudenmukaiseen rauhaan keskellä sodan aikaa.”

