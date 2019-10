Amerikkalaisten sotilaslähteiden mukaan Turkki on tulittanut amerikkalaisia joukkoja kohti tahallaan.

Uusien amerikkalaistietojen mukaan Turkin joukot ampuivat perjantaina tahallaan ammuksia Yhdysvaltain joukkoja kohti Syyriassa. Aikaisemmin tapausta on kuvailtu vahingoksi.

Amerikkalaiset sotilaslähteet kertoivat kuitenkin lauantaina Washington Postille, että tapausta pidetään nut tahallisena.

”USA:n joukot jäivät tykistötulen väliin. Me emme olisi koskaan tehneet niin liittolaisillemme”, yksi lähteistä sanoo.

Barack Obaman hallinnossa ja myös Donald Trumpin hallinnossa viime joulukuuhun saakka toiminut erityislähettiläs Brett McGurk on samaa mieltä.

”Tämä ei ollut vahinko”, hän sanoo suoraan.

McGurk uskoo Turkin haluavan Yhdysvaltain joukkojen vetäytyvän kauemmas Turkin ja Syyrian välisestä rajasta.

”Tarjolla oleviin tosiasioihin perustuen, nämä olivat varoituslaukauksia tunnettuun kohteeseen, eivät huolimattomia laukauksia.”

Yhdysvaltain entinen puolustusministeri James Mattis varoittaa samaan aikaan presidentti Donald Trumpia Isisin uudesta nousuta, jos tai kun Yhdysvallat vetää joukkonsa pois Syyriasta.

”Me haluaisimme, että sota on ohi. Saatamme jopa julistaa, että se on ohi. Joukot voidaan vetää pois, mutta silloin vihollinen ottaa vallan”, Mattis sanoi lauantaina NBC:n haastattelussa.

”Jos me emme pidä painetta yllä Isisiä kohtaan, se nousee uudelleen. On aivan varmaa, että he palaavat”, hän jatkoi.

”Mikä tahansa näistä toimijoista sattaa käyttää aseita amerikkalaisia joukkoja vastaan”

Trump ilmoitti viikko sitten aikomuksestaan vetää amerikkalaisjoukot pois Syyriasta. Tähän mennessä noin 50–100 amerikkalaissotilasta on vedetty pois Syyrian pohjoisrajalta. Yhdysvalloilla arvioidaan olevan Koillis-Syyriassa 100–150 sotilasta.

Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut Turkin hyökkäyksen vaikutuksista Isisiin. Hän muistuttaa, että Syyrian pohjoisosien leireillä on tuhansia vangittuja Isis-taistelijoita.

”Nyt kun Turkin armeija etenee alueelle, kurdit jättävät nämä leirit ja Isis-taistelijat voivat vain paeta. En ole varma, pystyykö Turkin armeija ottamaan heidät valvontaansa. Tämä on todellinen uhka meille kaikille”, Putin sanoi entisten neuvostotasavaltojen johtajien tapaamisessa Turkmenistanissa.

Kurdien SDF-ryhmittymän edustaja Redur Xelil totesi BBC:lle, etteivät Isis-vangit ole prioriteetti juuri nyt.

”Isis-vankien vartioiminen ei ole enää prioriteetti. Kuka tahansa, kuka on huolissaan heidän tilanteestaan, on tervetullut vartioimaan”, hän sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, Turkki-asiantuntija Toni Alaranta arvioi viikonloppuna Yhdysvaltain Syyrian-politiikan olevan umpikujassa.

”USA:n Syyria-politiikan umpikujasta kertoo paljon, että nyt taistelevat ryhmät (Turkki + al qaeda -liitännäiset islamistit vastaan kurdien SDF) ovat kaikki olleet jo vuosia USA:n merkittävän aseviennin kohteita. Kovin kaukana ei kohta olla tilanteesta missä mikä tahansa näistä toimijoista sattaa käyttää aseita myös amerikkalaisia joukkoja vastaan”, hän tviittasi lauantaina.