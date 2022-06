Kansanedustaja Wille Rydmanin (kok) tapaus on ”järkyttänyt ihan jokaista” kokoomuksen ryhmän jäsentä, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on ollut tänään koolla ylimääräisessä kokouksessa käsittelemässä Rydmanin tapausta.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että useilla naisilla on ahdistavia kokemuksia Rydmanin käyttäytymisestä. Lehti kertoi yhdeksästä naisesta, joista osa on ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä.

Mykkänen kävi yhdessä puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa Rydmanin kanssa aamulla keskustelun, jonka päätteeksi tultiin yhteisymmärrykseen siitä, että ”luottamus on mennyt” ja Rydman eroaa kokoomuksen ryhmästä toistaiseksi.

Mykkäsen mukaan myös kokoomuksen ryhmä oli asiassa yksimielinen.

Puoluejohdon mukaan kokoomus tulee tekemään kaikkensa, jotta tällaista ei enää ikinä tapahdu.

”Se, mitä on tapahtunut, se on järkyttävää”, Orpo sanoi.

Rydman jättänyt kertomatta asioita

Puoluejohdolta kysyttiin ryhmäkokouksen jälkeen, mitä puolueella on ollut tiedossaan Rydmanin tapauksesta ennen Helsingin Sanomien uutista.

Orpo kertoi tienneensä aiemmin vain, että on ”jotain huhuja” Rydmanin epäasiallisesta käytöksestä, mutta vasta Helsingin Sanomien juttu paljasti asian laajuuden. Puoluesihteeri on kysynyt asiasta aiemmin myös Rydmanilta itseltään, mutta Mykkäsen mukaan Rydman on jättänyt kertomatta asioita, jotka nyt ovat selvinneet olennaisiksi Helsingin Sanomien jutun perusteella. Tämä on ollut yksi osa luottamuksen menetystä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kokoomus. Puheenjohtaja Petteri Orpo tiesi aiemmin vain ”huhuista”. Arkistokuva. Kuva: Pete Anikari

”On selvästi jätetty kertomatta asioita ja on liian ilmeistä, että asiallisen käytöksen rajat on ylitetty ja törkeällä tavalla”, Mykkänen sanoi.

Puoluesihteeri Kristiina Kokon mukaan oli esimerkiksi yksittäisiä väitteitä epäasiallisesta kielestä, jotka Rydman oli kiistänyt. Helsingin Sanomien paljastamasta kokonaisuudesta ei ollut aiemmin ollut Rydmanin kanssa puhetta, Kokko sanoi.

”On myös niin, että kansanedustajan sanaan on voitava luottaa”, Kokko huomautti.

Kokoomuksella ei ole tiedossaan muita vastaavia tapauksia. Orpo korosti, että puoluejohdolle pitää kertoa, jotta tällaiseen toimintaan voidaan puuttua.

Rikoskynnys ei ole ainoa asia

Kokoomus ilmoitti jo aamupäivällä, että asiaa voidaan käsitellä uudelleen, mikäli mahdolliset jatkoselvitykset palauttavat Rydmanin luottamuksen. Puoluejohto selvensi iltapäivällä, että jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus palauttaa luottamus. Johto ei kuitenkaan osannut mainita mitään seikkoja, joiden avulla Rydman voisi nyt palauttaa luottamuksen.

Kokoomuksen mukaan poliisi harkitsee nyt, jatkaako se vielä selvityksiä Helsingin Sanomien uutisen perusteella. Keskusrikospoliisi totesi vuonna 2020, ettei tutkintakynnys ylity. Lue tästä jutusta, miten puoluejohto perustelee vaatimustaan.

Rikoskynnys ei ole ainoa asia, jota tapauksessa punnitaan, vaan kokoomus arvioi ennen kaikkea luottamusta ja hyvää käytöstä sekä moitittavuutta, Mykkänen kuitenkin huomautti. Hänen mukaansa koko ryhmä ja puolueyhteisö tuomitsevat tällaisen käytöksen.

"Luottamusta ei ole tällä hetkellä”, Mykkänen sanoi.

Puoluejohdon mukaan Helsingin piiri ratkaisee myöhemmin kysymyksen siitä, voiko Rydman enää asettua ehdolle eduskuntavaaleissa. Orpo lisäsi, että lähtökohta ehdolle asettumiselle ei ole hyvä, mutta päätöksen tekee Helsingin piiri.

