Espoolainen kansanedustaja Maria Guzenina (sd) on huolissaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten turvallisuudesta, jos Suomessa saa sanoa mitä vaan ja ”eletään villissä lännessä”.

Hän nostaa esille toisen polven maahanmuuttajanuoret, jotka kokevat olevansa täysin suomalaisia.

”Jos heidän ihonvärinsä on erilainen, voivatko he tuntea turvallisuutta kävellessään yksin illalla harrastuksesta kotiin? On pelottava ajatus, että he eivät voisi”, Guzenina sanoo.

Suomi on totutusti voinut olla ylpeä siitä, että lapset ja nuoret voivat kulkea harrastuksissa pienestä pitäen kilometrien päässä yksin.

”Jos meillä onkin yhtäkkiä sellainen ilmapiiri, että lapset alkavat pelkäämään myös, että heitä aletaan syrjimään? Minkälaisen itsetunnon se rakentaa? Me tarvitsemme vahvan itsetuntoisen Suomen, jossa kaikki me suomalaiset olemme yhdenvertaisessa asemassa.”

Guzenina on asunut itse kahdeksan vuotta hyvin monikulttuurisessa Lontoossa vuosina 1993–2001. Hän työskenteli siellä musiikkikanava MTV:n videojuontajana.

”Oli upean virkistävää, että saman kadun varrella saattoi olla moskeija, synagoga, anglikaaninen kirkko, katolinen kirkko ja vielä presbyteerit ja hyvä ettei mormonitkin siellä samalla kadulla. Henki oli se, että elämme täällä rinnakkain, olemme kaikki lontoolaisia, olemme kaikki englantilaisia ja tämä on meidän kaupunkimme.”

