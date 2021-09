Italiassa katsotaan Saksan liittopäivävaalien lopullisen tuloksen tarkoittavan vallan painopisteen muuttumista Euroopassa perustavanlaatuisella tavalla.

Saksan hallitusneuvotteluista on tulossa pitkät ja vaikeat. Kun hallitus lopulta saadaan kasaan, sen tuki kotimaassa on varsin heikko, sillä vain joka neljäs saksalainen tukee uutta liittokansleria. Tällä on väistämättä vaikutuksensa myös Euroopassa.

Ensimmäisenä asian sanoi ääneen Euroopan parlamentin entinen puhemies, Forza Italian europarlamentaarikko Antonio Tajani, jonka mukaan poliittiset voimasuhteet ovat Euroopassa nyt aikaisempaa ”paremmin tasapainossa”.

Tajani katsoo, että Euroopassa on nyt tilaa Mario Draghin Italialle. Draghin uskottavuus pääministerinä on kokonaan eri luokkaa kuin yhdenkään aikaisemman italialaisen pääministerin. Kyseessä on Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja, jota sijoitusmarkkinoilla kutsutaan mieheksi, joka pelasti euron.

Italiassa korostetaan nyt myös Draghin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin hyviä suhteita. Italian ja Ranskan päämiehet ovat harvinaisen samaa mieltä EU:n ja euroalueen tulevista tärkeistä hankkeista kuten velkakurista ja yhteisestä puolustuksesta.

Italiassa virisi sunnuntai-iltana Saksan alustavien tulosten jälkeen huoli paluusta tiukkaan finanssipolitiikkaan. Aamulla tulosten varmistuttua huolet ovat hälvenemään päin. Yhä useampi tutkija uskoo Draghin ja Macronin onnistuvan yhdessä torppaamaan paluun kovaan talouskuriin.

Samoilla linjoilla on esimerkiksi Nordea, jonka pääanalyytikko Jan von Gerich ennakoi jo ennen Saksan vaaleja, että Berliinin uusi hallitus saattaa hyvinkin lämmetä ainakin pysyvälle elvytysvälineelle.

Jos Mario Draghilta kysytään, euroalueelle on tulossa isoja muutoksia. Hänen tiedetään ajavan paljon nykyistä syvempää integraatiota ja yhteisvastuuta. Italian hallitusohjelmaan on listattu muun muassa euroalueen yhteisen budjetin edistäminen yhtenä prioriteettina.

Myöskään globaalit käänteet eivät ole jääneet huomaamatta Italian pääministerinkansliassa Palazzo Chigissä. Mario Draghi on jo kuukausien ajan käyttänyt taitavasti asemaansa G20-maiden johtajana. Mario Draghi nappasi jo keväällä Angela Merkeliltä sen eurooppalaisen johtajan roolin, joka keskustelee Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltain presidenttien kanssa puhelimessa viikoittain.

