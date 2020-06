Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen kommentoi perussuomalaisten tilannetta suorin sanoin. Hän katsoo, että kuva siitä, miten oikeuden ja politiikan rajalinja asettuu, on vääristynyt.

”Isossa kuvassa asian ydin on siinä, että Suomeen on syntynyt puolue, joka ei kunnioita demokraattisen oikeusvaltion arvoja ja periaatteita. Silloin vääristyy kuva siitä, miten oikeuden ja politiikan rajalinja asettuu”, sdp:n ehdokkaana aiemmin ollut Kekkonen tviittaa.

Professorin ulostulo on vastaus rikosoikeuden professori Kimmo Nuotiolle, joka keskiviikkona piti keskustelua perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään tapauksesta erikoisena.

”Perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia ja se on juridiikkaa. Tuomioistuimet soveltavat lakia ja sekin on juridiikkaa. Ei asiasta tee poliittista se, että on erimielisyyttä. Sananvapaudet rajat on juridinen kysymys”, Nuotio kirjoitti.

Tapaus on kuohuttanut myös eduskunnassa. Keskiviikkona saatiin merkittävä ratkaisu perustuslakivaliokunnalta, joka puolsi syyteluvan myöntämistä. Valtakunnansyyttäjä on pyytänyt lupaa asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Taustalla ovat Mäenpään vieraslajipuheet eduskunnan täysistunnossa.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja Kimmo Nuotio ovat Uuden Suomen haastattelussa pitäneet ongelmallisena sitä, että perussuomalaiset aikoo kaataa syyteluvan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on syyttänyt perustuslakivaliokuntaa politisoitumisesta.

”Eikö vaikeassa asiassa olisi hyvä saada tuomioistuimen ratkaisu? Oikeusvaltiossa tuomioistuimet ratkaisevat laintulkinnan ongelmat. Niitä sitten kunnioitamme - jopa silloin, kun itse olemme mahdollisesti eri mieltä”, Jukka Kekkonen kommentoi viikolla.

Jussi Halla-aho ilmoitti jo tuoreeltaan viime kesänä Uuden Suomen haastattelussa, että puolue estää kansanedustajan syytesuojan murtamisen. Puolueen muskelit riittävät siihen yksin, sillä syyte etenee tuomioistuimeen vain, jos viisi kuudesosaa kansanedustajista puoltaa sen nostamista.

Perustuslakivaliokunnan ratkaisuun jätettiin harvinainen vastalause, jossa olivat mukana perussuomalaisten Olli Immonen, Sakari Puisto ja Jukka Mäkynen sekä kokoomuksen Wille Rydman ja Heikki Vestman. On kuitenkin huomattava, että kokoomuksen Antti Häkkänen puolsi syyteluvan antamista valiokunnan enemmistön mukana. Häkkänen on valiokunnan varapuheenjohtaja ja entinen oikeusministeri.