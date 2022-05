Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi valtiojohdon tiedotustilaisuudessa puhelustaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa lauantaina.

Tiedotustilaisuudessa Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) kertoivat, että Suomi hakee puolustusliitto Naton jäsenyyttä, jos eduskunta sen hyväksyy. Niinistö ja Marin kertoivat kantoinaan torstaina, että Suomen tulisi hakea Nato-jäsenyyttä mahdollisimman pian.

”Puhelun kokonaissävy oli ehkä yllättäväkin. Se oli varsin rauhallinen ja oikeastaan toteava. Kun minä totesin, että me olemme menossa, tai ainakin siis jo päättäneet hallituksen kanssa, niin vastaus oli suunnilleen se, mitä saattoi odottaakin. Se oli toteava. Putin totesi, että hänestä se on virhe, ei teitä mikään uhannut”, Niinistö kertoi.

”Olen aiemmin kantanut aika lailla huolta siitä, että minkälaisia ne meille kerrotut sotilastekniset vasta-askeleet olisivat – niistähän meille on puhuttu. Pikku hiljaa olen jo aiemmin alkanut olla sitä mieltä, että varsinaisia sotilaallisia operaatioita emme tulisi kohtaamaan ja sanotaan näin, että tuon puhelun jälkeen olen entistä enemmän sitä mieltä. Mutta, kun turvallisuudesta puhutaan, kannattaa aina muistaa, että kokonaisvalppaus on paikallaan”, Niinistö sanoi.

Niinistö siis arvioi, että Venäjä ei ole kohdistamassa varsinaisia sotilaallisia operaatioita Suomea kohtaan.

Niinistö vastasi myös kysymykseen Venäjän reaktioista ylipäätään.

”Näitä reaktioitahan on kuultu ainakin vuodesta 2016 julkisestikin. Mutta sanoisin, että ne reaktiot, joita eilen kuulin, olivat kyllä lievempää laatua kuin mikään tähänastisista. Mistä se voisi johtua – voi olla kaksi tekijää. Ensinnäkin se, että totta kai Venäjä on seurannut sitä, mitä Suomessa tapahtuu viimeisen vuosikymmenen ja erityisesti viimeisen kahdeksan vuoden aikana, siis Krimin jälkeen. Ja saattaa hyvinkin olla, että siellä on nyt huomattu, että niin pitkällä ne ovat, että vain tämä päätös puuttuu. Se on ollut myöskin lännessä käsitys Suomen ja Ruotsin Nato-kelpoisuudesta. Toinen ja ehkä merkittävämpi seikka saattaa olla se, että herää kysymys, haluaako virallinen Venäjä tällä hetkellä nostattaa tällaisen kysymyksen keskusteluun Venäjällä. Saattaa hyvin olla, että sitä halutaan vältellä”, Niinistö sanoi.

Hän huomautti, että esimerkiksi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov jätti mainitsematta lauantaina koko Nato-asian.

”Sitten voi olla kolmaskin motiivi: että he aidosti suhtautuvat noin. Toivottavasti.”

Niinistö vastasi samansisältöiseen kysymykseen myös englanniksi. Niinistö sanoi, ettei saanut Putinilta uhkauksia. Pääministeri Sanna Marin sanoi, että Suomi on varautunut ja varautuu kaikenlaisiin tilanteisiin.

”Näemme tänään hyvin erilaisen Venäjän kuin muutama kuukausi sitten. Emme voi luottaa, että Venäjän vieressä meillä on rauhallinen tulevaisuus omillamme”, Marin sanoi kansainväliselle medialle.

Pääministeri korosti, että Nato-jäsenyyden hakeminen on rauhan teko, jolla halutaan varmistaa, ettei Suomessa enää koskaan ole sotaa.