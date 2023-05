Polttoaineiden hinta halpenee.

Keskuskauppakamari nostaa tiedotteessaan esiin, että bensiinin ja muiden polttonesteiden halpeneminen suhteessa viime vuoteen hidastaa nyt vuosi-inflaatiota.

Bensiinin hintavaikutus kääntyi vuositasolla ensimmäistä kertaa negatiiviseksi maaliskuussa. Sama jatkui huhtikuussa.

Keskuskauppakamari ennustaa, että bensan halpeneminen myös jatkuu.

Sitkeää

Tilastokeskuksen lukujen valossa inflaatio ei lainkaan hidastunut huhtikuussa: lukema oli 7,9 prosenttia eli sama kuin maaliskuussa.

Keskuskauppakamari huomauttaa kuitenkin, että kohoavat lainojen korot vaikuttivat suuresti.

Ilman asuntolainakorkojen vaikutusta inflaatio olisi ollut huhtikuussa 6,2 prosenttia.

”Inflaatio istuu hyvin sitkeässä. Kuukausitasolla on silti lupaavia merkkejä hintatason nousun hidastumisesta. Juuri nyt ensisijainen huomio pitää keskittää hintatason kuukausitason muutosten seuraamiseen, koska oleellista on ymmärtää sitä, miten hintapaineet kehittyvät. Vuosi-inflaatio on aika hidas mittari, johon vaikuttaa paljolti se, mitä hinnoille tapahtui viime vuonna Ukrainan sodan alkuvaiheessa”, sanoo pääekonomisti Jukka Appelqvist tiedotteessa.

Ruokakin laskussa

Appelqvistin mukaan lainakorkojen vaikutus sotkee tällä hetkellä aika pahasti inflaatiolukemaa.

”Asuntolainojen korkojen nousu ei kerro hintatason kallistumisesta samaan tapaan kuin muiden palveluiden tai tavaroiden hintojen korotukset. Tilanne on hieman nurinkurinen, koska korot nousevat juuri siksi, että keskuspankki pyrkii taltuttamaan inflaatiota.”

Hän pitää myönteisenä uutisena ruuan hinnan alenemista huhtikuussa.

Vuositasolla elintarvikkeiden- ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat 13,7 prosenttia.

”Vaikka lukema on iso, on ruuan kallistuminen laantunut jo huipusta. Vielä oleellisempaa on se, että kuukausitasolla hinnat laskivat 1,2 prosenttia. Näin isot alasuuntaiset muutokset ruuan hinnassa ovat erittäin harvinaisia”, sanoo Appelqvist.

Juuri nyt näyttää siltä, että inflaatio voi olla laantumassa. On kuitenkin epäselvää, milloin tilanne normalisoituu.

