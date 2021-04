Perustuslakivaliokunnan tyrmäys hallituksen liikkumisrajoituksesitykselle on saanut oikeusoppineet pohtimaan, mikä voisi olla vaihtoehto. Julkisoikeuden dosentti ja yliopistonlehtori Matti Muukkonen nostaa Twitterissä esiin valmiuslain ja erityisesti sen pykälän 118.

”Suosittelen Suomen hallituksen nyt tutkivan vielä uudestaan senkin vaihtoehdon, että valmiuslain 118 § voitaisiin aktivoida kiireellisesti ja kieltää sen avulla meneminen yksityistilaisuuksiin”, hän kirjoittaa.

Valmiuslain 118 pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tietyissä poikkeusoloissa tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi.

”Pelkään että käy juuri näin. Perustuslain 23 §:n ja täyden lainsäädäntömenettelyn sijasta mennään perustuslain kanssa avoimesti ristiriidassa olevan valmiuslain kautta: valtioneuvosto ottaa itselleen lainsäädäntövallan ja jopa turvautuu kiiremenettelyyn. Eduskunta jälkitarkastaa”, perustulakiasiantuntija, professori Martin Scheinin vastaa Muukkoselle.

Oikeustieteen väitöskirjatutkija Janne Ripatti katsoo, että valmiuslain 118 pykälän käyttöön ottamisessa olisi myös se etu, että se olisi rikosoikeudellisesta näkökulmasta tarkkarajaisempi.

“Nyt tyrmätyssä mallissa nimenomaan tarkkarajaisuuden puute oli perustuslakivaliokunnan mukaan merkittävä ongelma.”

Perustuslakivaliokunnan jäsen Anna Kontula (vas) muistuttaa, että perustuslain ideana on estää poliitikkoja tekemästä harkitsemattomia ratkaisuja yhteiskunnan ja oikeusjärjestyksen ydinasioissa.

”On huomattu, että edustuksellinen demokratia voi joskus ns. lähteä lapasesta, ja siksi tärkeimpiin asioihin on pantu tämmöinen automaattijarru. Lähes kaikkia perusoikeuksia voidaan rajata tietyin ehdoin tavallisellakin lailla, poikkeusolojen säädöksillä vielä enemmän. Mutta edes poikkeusoloissa mikä tahansa ei käy, eikä poikkeusolo (tai pandemia) itsessään ole vielä perustelu yhdellekään perusoikeusrajoitukselle.”

Hän kertoo saaneensa paljon arvostelua osakseen, koska suhtautui muun vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kanssa esitettyihin liikkumisrajoituksiin nihkeästi.

”Monet kommentoivat (osa edelleen), että kun on poikkeustila, pitää joustaa. Osin näin on, poikkeustilassa voidaan joustaa hieman enemmän kuin normaalioloissa, mutta nimenomaan poikkeustiloissa perus- ja ihmisoikeuksien kanssa pitää olla supertarkkana. Perustuslakivaliokunta ei kiistänyt tavoitetta taudin leviämisen hillitsemisestä eikä edes asiantuntijoiden analyysiä paikoista/tilanteista, joissa sitä pitäisi estää. Sen sijaan arvosteltiin sitä, että säädettäisiin ”mutkan kautta” ilman, että on edes selvitetty kohdennettuja ja vähemmän perusoikeuksiin kajoavia ratkaisuja vastata tavoitteeseen. Tämä nyt on ihan perustuslakiarvioinnin peruskauraa”, Kontula kommentoi.

Hän myös kysyy, miten asia olisi Martin Scheininin mielestä pitänyt hoitaa.

”Olisi a) otettu välttämättömyys- ja suhteellisuusarvionnin lähtökohdaksi lakiehdotuksen 1 § eli lain tarkoitus "suojata väestöä... vaaralliselta tartuntaudilta", b) arvioitu rajutkin keinot sinänsä oikeasuhtaisiksi, ja c) keskitytty minimoimaan niiden sääntelyn perusoikeushaitat”, Scheinin vastaa.

Sanna Marinin hallitus veti keskiviikkona lakiesityksensä liikkumisrajoituksista pois eduskunnasta. Parhaillaan arvioidaan, onko vaihtoehtoinen lakiesitys mahdollinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen arvioi aikaisemmin torstaina, että liikkumisrajoitusesityksen kaatuminen voi tarkoittaa koronaepidemian pidentymistä.

”Ei virus leviä, jos meillä ei ole tilaisuuksia, joissa se voi levitä. Näen kaksi aukkoa: yksityisen elämän tilaisuudet ja ei-välttämättömien tarvikkeiden ja palvelujen liikkeet. Kyse on siitä, että ihmisten yksityiselämän kokoontumisia pitäisi rajoittaa. Nykyiset rajoitukset koskevat julkisia tiloja”, hän huomautti tiedotustilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki arvioi, että jossain määrin ainakin kokoontumisrajoituksia voidaan vielä tiukentaa.

”Täytyy katsoa, voidaanko täsmäsäätää joistakin asioista, jotka epidemian kannalta ovat hankalia. Ei tämä tule missään tapauksessa olemaan mikä helppo tehtävä. Hallitus on pyytänyt, että yhteistyössä tutkitaan, onko mahdollista edetä sinne suuntaan. Kyse on ihmisten yksityiselämästä. Tämä on hyvin poikkeuksellinen ja laaja selvitystehtävä.”

