Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittänyt suositusta kasvomaskien käytöstä.

Suositukseen on lisätty ohjeita tilanteeseen, jossa epidemia kiihtyy tai leviää. Jos sairaanhoitopiirit ja alueen yhteistyöryhmät päätyvät siihen, että alue on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, ne voivat ottaa käyttöön THL:n suosituksen kiihtymis- tai leviämisvaiheen ohjeet.

Suomen koronaluvut ovat olleet nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriö totesi eilen, että nyt on olemassa selkeä uhka siitä, että koronavirusepidemia siirtyy Suomessa kiihtymisvaiheeseen.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä totesi tiedotustilaisuudessa, että pelkällä ilmaantuvuudella mitaten Suomi on edennyt kiihtymisvaiheeseen, mutta on syytä ottaa huomioon muitakin indikaattoreita. Kun otetaan mukaan esimerkiksi testipositiivisten ja rypäshavaintojen määrä, koko maan tasolla ollaan vielä perustasolla.

Kiihtymisvaihe on epidemiavaiheista toisena perustason jälkeen. Kiihtymisvaiheessa alueellinen ilmaantuvuus on suuruusluokaltaan suurempaa kuin 10–25 tapausta 100 000 asukasta kohden edellisen kahden viikon aikana. Kolmas ja viimeinen vaihe on leviämisvaihe, jolloin vastaava luku on 18–50 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Leviämisvaiheessa tartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin ja tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia. Leviämisvaiheessa alle puolet tartuntalähteistä on jäljitettävissä, sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Epidemiavaiheet on kirjattu hallituksen periaatepäätökseen on 3. syyskuuta.

Näin THL nyt suosittaa

Perustaso

Suomi on toistaiseksi ollut epidemiavaiheista perustasolla, jolloin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

– Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

– Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

– Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Kiihtymisvaihe

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

–Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

– Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

– Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

– Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.

– Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

THL julkaisi pitkän listan julkisista paikoista, joissa maskia tulee käyttää kiihtymisvaiheessa. THL kertoo esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan.

Tällaisia ovat:

– kaupat ja ostoskeskukset, rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat, postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat

– liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat), uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)

– kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat

– konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat, teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat, elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat, museot ja galleriat

– huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja, festivaalit ja markkinat jos sisätiloja

– sekä kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat.

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Leviämisvaihe

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

– Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa.

– Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

